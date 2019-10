«Μην παίζεις παιχνίδια, διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης»

Λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Μπόρις Τζόνσον με την Ανγκέλα Μέρκελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ κατηγόρησε τον Βρετανό πρωθυπουργό ότι δεν επιθυμεί ουσιαστικά συμφωνία με την ΕΕ, επιδιώκοντας να παίξει το «παιχνίδι των ευθυνών».

Σε σχετικό tweet, o Τουσκ έγραψε «Μπόρις Τζόνσον δεν διακυβεύεται ποιος θα κερδίσει το ηλίθιο παιχνίδι του ποιος φταίει. Το διακύβευμα είναι το μέλλον της Ευρώπης και της Βρετανίας όπως επίσης τα συμφέροντα και η ασφάλεια των πολιτών. Δεν θες συμφωνία, δεν θες παράταση, δεν θες να ανακαλέσεις το άρθρο 50, που βαδίζεις;»

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?