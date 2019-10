Σε γραμμή Τουσκ η Ιρλανδία για το βρετανικό «ανόητο παιχνίδι αλληλοκατηγοριών»

Συγκεκριμένα ο Ιρλανδός ΥΠΕΞ έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter αναφορικά με τις αιχμηρές δηλώσεις Τουσκ: «Αντανακλούν την απογοήτευση σε όλη την ΕΕ και το μέγεθος των όσων διακυβεύονται για όλους εμάς».

Ο κ. Κόβενι ανέφερε επίσης πως «Παραμένουμε ανοικτοί στο να οριστικοποιήσουμε μια δίκαιη συμφωνία για το Brexit, αλλά χρειαζόμαστε και μια βρετανική κυβέρνηση που να είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί αυτό».

