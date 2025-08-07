Η Ρωσία επιβεβαίωσε τη συνάντηση Πούτιν με τον Τραμπ «τις επόμενες μέρες»

Η Ρωσία επιβεβαίωσε την Πέμπτη πως θα διεξαχθεί δια ζώσης συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, «κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε ουσιαστικά συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Τώρα ξεκινάμε τις συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας» είπε ο ίδιος ενώ πρόσθεσε πως Η επόμενη εβδομάδα έχει οριστεί ως ημερομηνία-στόχος για τη συνάντηση, αλλά ο ακριβής χρόνος προετοιμασίας είναι αβέβαιος.

Επιπλέον, ο Ουσακόφ δεν ανέφερε πού θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο προέδρων.

Μετά τις δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου, το χρηματιστήριο της Μόσχας κατέγραψε άνοδο 4,5%.

Σημειώνεται πως η τελευταία - δημόσια - συνάντηση που είχαν δια ζώσης Πούτιν και Τραμπ ήταν στις 28 Ιουνίου του 2019, κατά τη διάρκεια της συνόδου G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

Τελευταία φορά που διεξήχθη σύνοδο κορυφής μεταξύ ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ ήταν στη συνάντηση του Πούτιν με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, στις 21 Ιουνίου του 2021 στη Γενεύη. Λίγους μήνες μετά, τον Φεβρουάριο του 2022, οπότε ξεκίνησε και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως το «κλείδωμα» της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ έρχεται μετά από τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον Ρώσο πρόεδρο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γούιτκοφ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στην ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά η Μόσχα δεν έκανε κανένα σχόλιο επί του θέματος, είπε την Πέμπτη ο Ουσακόφ.

«Προτείνουμε, πρώτα απ' όλα, να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία μιας διμερούς συνάντησης με τον Τραμπ και πιστεύουμε ότι το κύριο θέμα είναι αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχής και παραγωγική» είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Το CNN ανέφερε σε ανάλυση του πως ο Τραμπ διακήρυξε «μεγάλη πρόοδο» προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοινώνοντας σχέδια για μια επικείμενη συνάντηση με τον Πούτιν.

Δήλωσε ότι μια σύνοδος κορυφής εντός εβδομάδων θα μπορούσε να φέρει τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραδέχθηκε ότι δεν έχουν υπάρξει ακόμα σημαντικές εξελίξεις με τη Μόσχα.

Αλλά, όπως σχολιάζει το CCN, το ερώτημα είναι μήπως ο Πούτιν προσπαθεί για άλλη μια φορά να τον ξεγελάσει;

Η απογοήτευση του Τραμπ με τον Πούτιν - που έχει αμαυρώσει τις ελπίδες του προέδρου να αναδειχθεί σε ειρηνοποιό - εξατμίστηκε όταν ο Γουίτκοφ, βγήκε από μια τρίωρη συνάντηση την Τετάρτη με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

Η αισιοδοξία του έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη κριτική του προς τον Πούτιν για τις «αηδιαστικές» επιθέσεις στο Κίεβο. Ο Τραμπ, που έχει υποσχεθεί επανειλημμένα να τερματίσει τον πόλεμο, δεν έχει ως τώρα παρουσιάσει απτά αποτελέσματα.

Αναλυτές προειδοποιούν πως ο Πούτιν δεν έχει πραγματικό κίνητρο να σταματήσει τον πόλεμο. Ολόκληρη η ρωσική οικονομία και η πολιτική του νομιμοποίηση βασίζονται στη συνέχισή του, λέει ο Ντέιβιντ Σάλβο από το German Marshall Fund.

Ζελένσκι: Ξεκάθαρη προτεραιότητα η συνάντηση με τον Πούτιν

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Βλαντιμιρ Πούτιν, θα αποτελούσε «ξεκάθαρη προτεραιότητα» για αυτόν.

«Στην Ουκρανία έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η αναζήτηση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική σε επίπεδο ηγετών», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μία συνάντηση σε επίπεδο ηγετών αποτελεί «ξεκάθαρη προτεραιότητα» και μπορεί «να καταλήξει σε πραγματικά βιώσιμη ειρήνη», επέμεινε.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία κατά την διάρκεια της ημέρας με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας με θέμα ενδεχόμενη εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας και τριμερή συνάντηση κορυφής.

«Θα υπάρξουν επίσης συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφαλείας», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πιεσθεί η Ρωσία «να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τερματίσει την επίθεσή της».

Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraine’s independence under any circumstances.



Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We’ll also be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

Χωρίς ηγέτες της ΕΕ

Ωστόσο, την Τρίτη οι New York Times ανέφεραν τα σχέδια του Τραμπ για συνάντηση με τον Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέκρινε μια συνάντηση με τον Πούτιν στην οποία θα ήταν παρόντας και ο Ζελένσκι, χωρίς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά τους, ο ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, εμφανίστηκαν αντίθετοι στην πρόταση, σύμφωνα με τους NYT.