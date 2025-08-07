Ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε «μεγάλη πρόοδο» προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοινώνοντας σχέδια για μια επικείμενη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δήλωσε ότι μια σύνοδος κορυφής εντός εβδομάδων θα μπορούσε να φέρει τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραδέχθηκε ότι δεν έχουν υπάρξει ακόμα σημαντικές εξελίξεις με τη Μόσχα.

Αλλά, όπως σχολιάζει το CCN, το ερώτημα είναι μήπως ο Πούτιν προσπαθεί για άλλη μια φορά να τον ξεγελάσει;

Η απογοήτευση του Τραμπ με τον Πούτιν - που έχει αμαυρώσει τις ελπίδες του προέδρου να αναδειχθεί σε ειρηνοποιό - εξατμίστηκε όταν ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, βγήκε από μια τρίωρη συνάντηση την Τετάρτη με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

Η αισιοδοξία του έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη κριτική του προς τον Πούτιν για τις «αηδιαστικές» επιθέσεις στο Κίεβο. Ο Τραμπ, που έχει υποσχεθεί επανειλημμένα να τερματίσει τον πόλεμο, δεν έχει ως τώρα παρουσιάσει απτά αποτελέσματα.

Αναλυτές προειδοποιούν πως ο Πούτιν δεν έχει πραγματικό κίνητρο να σταματήσει τον πόλεμο. Ολόκληρη η ρωσική οικονομία και η πολιτική του νομιμοποίηση βασίζονται στη συνέχισή του, λέει ο Ντέιβιντ Σάλβο από το German Marshall Fund.

Υπάρχουν ρεαλιστικοί λόγοι αισιοδοξίας;

Σε περίπτωση που ο Τραμπ όντως κατάφερε να δρομολογήσει μια γνήσια ειρηνευτική διαδικασία, θα μπορούσαν να σωθούν πιθανώς χιλιάδες ζωές στην Ουκρανία, αλλά και ο ίδιος να σημειώσει μια σημαντική νίκη για τον ίδιο και την Ουάσιγκτον.

Ακόμη, ο Τραμπ εξετάζει και τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι, κάτι που θα αποτελούσε τη σημαντικότερη διπλωματική πρωτοβουλία από την έναρξη της εισβολής. Η Ρωσία, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια καμία συνάντηση, και είναι γνωστό ότι χρησιμοποιεί τις προκαταρκτικές συνομιλίες για να κερδίζει χρόνο, σημειώνει το CNN.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως «η πίεση λειτουργεί», αφήνοντας περιθώρια συγκρατημένης αισιοδοξίας. Όμως, οι υποσχέσεις της Μόσχας για κατάπαυση του πυρός είναι συνήθως αναξιόπιστες.

Την Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία του Τραμπ να επιβάλει επίσης νέες κυρώσεις στη Ρωσία επειδή αγνοεί τις εκκλήσεις του για κατάπαυση του πυρός. Χθες Τετάρτη το Κίεβο εξέπεμψε ένα σπάνιο μήνυμα αισιοδοξίας: «Η Ρωσία φαίνεται τώρα να τείνει περισσότερο προς μια κατάπαυση του πυρός - η πίεση λειτουργεί», δήλωσε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό του διάγγελμα.

Μια ακόμη παγίδα του Πούτιν;

Ορισμένοι εκτιμούν ότι ο Πούτιν προσπαθεί απλώς να καθυστερήσει και να εκμεταλλευτεί την επιθυμία του Τραμπ για μια «ειρηνευτική εικόνα», χωρίς πραγματικά ανταλλάγματα. Η Ουκρανία παραμένει επιφυλακτική σε κάθε σχέδιο που θα διατηρεί ρωσικά εδάφη ή θα αποκλείει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Όπως τόνισε ο Ζελένσκι: «Το κλειδί είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εξαπατήσουν κανέναν στις λεπτομέρειες — ούτε εμάς, ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες».