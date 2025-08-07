Προκαλεί η Τουρκία: Εμπόδισε σκάφος να κάνει έρευνες για λογαριασμό της Κύπρου - Απειλές για το καλώδιο GSI

Η Τουρκία απέτρεψε το ερευνητικό σκάφος Fugro Gauss, με σημαία Γιβραλτάρ, από το να διεξάγει γεωφυσικές έρευνες για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που η Άγκυρα θεωρεί τουρκική υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Milliyet και άλλων τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει και το κυπριακό μέσο politis.com, η Άγκυρα απάντησε στην έκδοση NAVTEX από την κυπριακή πλευρά με αντι-NAVTEX, χαρακτηρίζοντας την αρχική αναγγελία άκυρη και χωρίς νομική ισχύ.

Παράλληλα, ανέπτυξε ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή για την «παρακολούθηση και αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων».

Πηγές του τουρκικού Υπουργείο Άμυνας, τις οποίες επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι «τα αεροπορικά και ναυτικά μας μέσα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά».

Το τουρκικό υπουργείο επανέλαβε ότι κάθε δραστηριότητα — όπως η τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων ή η επιστημονική έρευνα — εντός της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας απαιτεί προηγούμενη συνεννόηση και έγκριση από την Άγκυρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχουν κατατεθεί στον ΟΗΕ από τον Μάρτιο του 2020.

«Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση χωρίς να επιτρέπουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας και δεν επιτρέπουμε καμία δραστηριότητα ή έργο που αγνοεί τη χώρα μας (όπως το Έργο Διασύνδεσης της Μεγάλης Θάλασσας)», αναφέρει.

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, συνεχίζει, «η ανακοίνωση NAVWARN που εκδόθηκε στις 5 Αυγούστου 2025, σχετικά με τις γεωφυσικές έρευνες του πλοίου FUGRO GAUSS με σημαία Γιβραλτάρ, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα μας. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εξωτερικών μας εξέδωσε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και το Υπουργείο μας εξέδωσε αντί NAVTEX».

Επιμένουν στη ρητορική της «Γαλάζιας Πατρίδας» τα τουρκικά ΜΜΕ

Επιμένοντας στη ρητορική της «Γαλάζιας Πατρίδας», τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, συνεχίζουν να κάνουν λόγο για «παραβιάσεις» της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Παραδείγματος χάριν, το σημερινό δημοσίευμα της «Milliyet» με τίτλο «Αποτροπή της κίνησης των Ε/κ στηκ Γαλάζια Πατρίδα», αναφέρει ότι «η ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου προσπάθησε να παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στη Μεσόγειο Θάλασσα χρησιμοποιώντας ένα πλοίο με σημαία Γιβραλτάρ, αλλά η απόπειρα αποτράπηκε. Η Άγκυρα προειδοποίησε την ε/κ διοίκηση ότι δεν θα επιτρέψει καμία απόπειρα για τετελεσμένα γεγονότα στη Μεσόγειο».

Γράφει ακόμα ότι «οι Τουρκικές Ναυτικές Δυνάμεις απέτρεψαν το πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στη Μεσόγειο, μετά την έκδοση παράνομης NAVTEX από την ε/κ διοίκηση της νότιας Κύπρου. Στις 5 Αυγούστου, με μια παράνομη αναγγελία ναυσιπλοΐας (NAVTEX), η ε/κ διοίκηση ανήγγειλε μια περιοχή που περιλαμβάνει και την τουρκική υφαλοκρηπίδα, για τις θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες, που θα διεξάγει πλοίο με σημαία του Γιβραλτάρ στο πλαίσιο του έργου υποβρύχιου οπτικού καλωδίου «EMC». Ωστόσο, αυτή η απόπειρα τετελεσμένου γεγονότος εκ μέρους των Ε/κ αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Τουρκία».

Σύμφωνα με τη «Milliyet» «οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις ανέπτυξαν γρήγορα ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας προειδοποίησε το σκάφος «Fugro Gauss» ότι δεν μπορούσε να διεξάγει επιστημονικές δραστηριότητες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας. Ταυτόχρονα, η Τουρκία κήρυξε τη NAVTEX της ε/κ πλευράς άκυρη και άνευ ισχύος. Παρόμοια απόπειρα της Ελλάδας κοντά στο νησί της Καρπάθου τον Ιούλιο είχε επίσης αποτραπεί από το τουρκικό ναυτικό».

Παράλληλα, η Milliyet αναφέρει, ότι «διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι το εν λόγω έργο οπτικών ινών είναι διαφορετικό από το έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας «Great Sea» μεταξύ της Ελλάδας και του νησιού της Κύπρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι και τα δύο έργα υπόκεινται στις ίδιες νομικές διαδικασίες. Οι πηγές δήλωσαν ότι, σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, κάθε έργο που διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας — η οποία καταχωρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020 — απαιτεί τη ρητή έγκριση της Τουρκίας ως παράκτιας χώρας».

Οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι η γερμανική εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος σημαίας του σκάφους και το ίδιο το σκάφος συνεργάστηκαν, υποστηρίζοντας ότι «η ε/κ πλευρά πρέπει να καταλάβει ότι οι γνωστές προσπάθειές της να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα δεν θα αποφέρουν αποτελέσματα — ούτε στην πράξη ούτε από νομική άποψη».

Τέλος, η Milliyet γράφει ότι «το 2024, το έργο του καλωδίου οπτικών ινών «Blue Raman», το οποίο διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς τηρήθηκαν οι απαραίτητες διπλωματικές διαδικασίες και δόθηκε και η έγκριση της Τουρκίας. Ωστόσο, λόγω της άρνησης της Ελλάδας να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διαδικασίες, το έργο της διασύνδεσης «Great Sea» μεταξύ Κρήτης και Κύπρου δεν προχώρησε, λόγω της αποφασιστικής στάσης της Τουρκίας»