Τράπεζα Πειραιώς: Στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ – Ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ οι προσφορές

Ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Additional Tier 1 που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ (no-grow).

Η ζήτηση που εκδηλώνεται είναι εξαιρετικά έντονη, με τις προσφορές να έχουν υπερκαλύψει ήδη το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 3 φορές, καθώς έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Το μετατρέψιμο ομόλογο (CoCo) είναι "αέναο" (perpetual) δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά μη ανακλήσιμο για την πρώτη 7ετία.

Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,5%, ενώ το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Β1 από την Moody's.

Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στη 7ετία, δηλαδή μέχρι το 2032.

Η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SE (B&D) ως Joint lead Managers για το perpetual ομόλογο με non call τα πρώτα επτά έτη (NC7). Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει σήμερα.