Τρ. Πειραιώς: Με προσφορές άνω των 2,7 δισ. ευρώ «έκλεισε» το βιβλίο για το ομόλογο ATI

Με προσφορές άνω των 2,75 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών στη νέα έξοδο της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές, μέσω έκδοσης ομολόγου AT1.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Όμιλος») ανακοίνωσε ότι, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes) ύψους €600 εκατ., σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, χωρίς τακτή λήξη, με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου και με δικαίωμα ανάκλησης στα 7 έτη (εφεξής «Τίτλοι»).

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι Τίτλοι φέρουν επιτόκιο 6,125%, πληρωτέο κάθε εξάμηνο, στις 15 Απριλίου και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι την πρώτη ημερομηνία αναπροσαρμογής. Οι Tίτλοι είναι χωρίς τακτή ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στις 15 Οκτωβρίου 2032 και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής ημερομηνία πληρωμής κουπονιού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 15η Οκτωβρίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market.

Οι Τίτλοι έλαβαν βαθμίδα «Β1» από τον οίκο Moody’s Ratings. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes) από την Πειραιώς στη διάρκεια του 2025, σε συνέχεια της έκδοσης ύψους €400 εκατ. τον Ιούνιο 2025.

Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, η Πειραιώς ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά προς τους κατόχους της έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) ονομαστικής αξίας €600 εκατ., σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, χωρίς τακτή λήξη, με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου, και με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, σε τιμή επαναγοράς 103,70%. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 15η Οκτωβρίου 2025

Η έκδοση των Τίτλων συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, την προληπτική διαχείριση της κεφαλαιακής επάρκειας και την βελτιστοποίηση της απαίτησης των πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 του Πυλώνα 1 και του Πυλώνα 2, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μόχλευσης του Ομίλου και διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησής του.

Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών, με περίπου 62% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 18% σε τράπεζες, και το 20% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και λοιπούς επενδυτές. Περισσότερο από το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (26%) και την Ιταλία (10%).

Το τελικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε τα €2,75 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 4,5 φορές τον στόχο έκδοσης €600 εκατ.. Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Πειραιώς. Η επιτυχία αποτυπώνεται στην απόδοση των Τίτλων, που διαμορφώθηκε στο 6,125%, η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον αρχικό στόχο του 6,50% κατά 37,5 μονάδες βάσης. Η επιτυχία αποτυπώνεται, περαιτέρω, και στο ιστορικά χαμηλό πιστωτικό περιθώριο των περίπου 370μ.β. για συναλλαγή Τίτλων ΑΤ1 από ελληνική τράπεζα.

Οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SA (B&D) ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Ambrosia Capital και Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.