Η Ελλάδα σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά στα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ

Τα τελευταία έξι χρόνια, η Ελλάδα έχει διαψεύσει τις Κασσάνδρες και έχει επιτύχει μια αξιοσημείωτη οικονομική ανάκαμψη. Από μια χώρα συνώνυμη της κρίσης, έχουμε μετατραπεί σε ένα φωτεινό παράδειγμα μεταρρυθμιστικής δυναμικής. Η Κυβέρνηση της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, με σταθερά βήματα, υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο που ενισχύει την παραγωγική βάση της χώρας, προσελκύει επενδύσεις και δημιουργεί νέες, καλύτερες θέσεις εργασίας. Η πλήρης ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2025 επισφράγισε αυτή την εθνική προσπάθεια και άνοιξε έναν νέο, ελπιδοφόρο κύκλο για την οικονομία μας.

