Ξύλινο ντεκ Παλιάς Παραλίας: Αντίστροφη μέτρηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Στόχος η δημοπράτηση στις αρχές του 2026

Η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης γνωμοδοτεί σήμερα (7/10) επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή του ξύλινου ντεκ μήκους 1,1 χιλιομέτρου, που θα ενώσει τον Λευκό Πύργο με την 1η προβλήτα του ΟΛΘ στην παλιά παραλία. Η διαδικασία ακολουθεί τη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και, όπως εκτιμά η δημοτική αρχή, ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση των εγκρίσεων των περιβαλλοντικών όρων και τη δημοπράτηση του έργου στις αρχές του 2026.

