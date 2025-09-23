Στις Βρυξέλλες ο Χρήστος Μεγάλου: H Τράπεζα Πειραιώς επενδύει στην Ουκρανία

Σε δείπνο – συζήτηση που διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το δίκτυο Ελλήνων Βρυξελλών «Αργώ», κορυφαίοι εκπρόσωποι από τον τραπεζικό κλάδο, την ελληνική διπλωματία και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς ανέπτυξαν τις βασικές τάσεις και προκλήσεις για την ελληνική οικονομία, την ευρωπαϊκή προτεραιότητα στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ERT News, την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ενώ ακολούθησαν οι τοποθετήσεις του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Ιωάννη Βράιλα, του πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία κ. Αλέξανδρου Δημητρακόπουλου και του Country Manager της Τράπεζας Πειραιώς στην Ουκρανία, κ. Γιάννη Κυριακόπουλου.

Σημαντική στροφή ξένων επενδυτών στην Ελλάδα

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι σήμερα το 85% των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς προέρχεται από το εξωτερικό – με το 50% από τις ΗΠΑ. Καταγράφεται συνεπώς μια σαφής στροφή «long-only» κεφαλαίων προς την Ελλάδα, ειδικά μετά τα μέσα του 2025. Η Πειραιώς θεωρείται διεθνώς «proxy» της ελληνικής οικονομίας, καθώς συγκεντρώνει σχεδόν αποκλειστική έκθεση στην εγχώρια αγορά (εκτός της θυγατρικής της στην Ουκρανία).

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, τους πρώτους έξι μήνες του 2025 η τράπεζα κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση 2,3 δισ. ευρώ (μέσω χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους € 6 δισ.), καλύπτοντας περίπου το 50% της συνολικής πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα. Σημείωσε πώς η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 2%, η ανεργία υποχωρεί κάτω από το 10%, το δημοσιονομικό πλεόνασμα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, ενώ το χρέος προς ΑΕΠ εμφανίζει τάσεις σταδιακής αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν επενδυτικά κενά και ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ανέφερε.

Ο κ. Μεγάλου έδωσε βάρος στο νέο προϊόν ψηφιακής τραπεζικής «Snappi» και εκτίμησε ότι σε πέντε χρόνια η χρηματιστηριακή αξία της Τράπεζας Πειραιώς θα είναι υπερδιπλάσια της σημερινής.

Η Ευρώπη της άμυνας: κινητοποίηση πόρων και «dual-use» επενδύσεις

Ο Χρήστος Μεγάλου ανέδειξε την αυξανόμενη σημασία που αποδίδει η Κομισιόν σε τομείς όπως η άμυνα, η τεχνολογία αιχμής (AI, πληροφοριακές υποδομές, μεταφορές) και η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε «dual-use» έργα (πολεμικής και πολιτικής χρήσης). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, ενώ η Πειραιώς προετοιμάζει προϊόντα σε συνεργασία με εμπορικές τράπεζες για τη διάχυση επενδύσεων στην αγορά.

Στήριξη και ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μία από τις 11 διεθνείς τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία, με κατάστημα στο Κίεβο και ένα ακόμη που ετοιμάζει στη Μαριούπολη, εκτιμώντας ότι θα έχει ευκαιρίες να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στη μελλοντική ανοικοδόμηση της χώρας. Στο μεταξύ θα στηρίξει επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία και την ασφάλεια.

Ο πρέσβης Ι. Βράϊλας επισήμανε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στοχεύει να υπονομεύσει τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ασφάλειας, και σημείωσε πώς η ΕΕ έχει ήδη ενεργοποιήσει διευκόλυνση ύψους 50 δισ. ευρώ για τη μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας, πως η Επιτροπή προτείνει νέο πακέτο περίπου € 100 δισ., ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η αξιοποίηση αποδόσεων των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων.

Οι ανάγκες για ανοικοδόμηση υπολογίζονται σε τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ (ακόμη και πάνω από 1 τρισ. ευρώ μαζί με τις ζημιές του ιδιωτικού τομέα). Παράλληλα, ανέφερε πώς η ενταξιακή προοπτική της χώρας στοχεύει στην επιτάχυνση απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, όμως η ουσιαστική πρόοδος εξαρτάται και από τη διατήρηση υψηλής ευρωπαϊκής πολιτικής στήριξης.

Προτάσεις για επιχειρηματική «επανεκκίνηση» και Έλληνες στην Ουκρανία

Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, κ. Α. Δημητρακόπουλος, επισήμανε την ύπαρξη ελληνικής παρουσίας στα εδάφη της σημερινής Ουκρανίας από τον 15ο–16ο αι., την ανάγκη να αναθεωρήσουμε στερεότυπα για διαφθορά και στοχοποίηση των απελευθερωμένων ελληνικών κοινοτήτων, καθώς και το ενδιαφέρον διεθνών επιχειρήσεων στις πρώτες εκδηλώσεις B2B.

Αναφέρθηκε ειδικά στη δημιουργία κατακόρυφου διαδρόμου (corridor) Αλεξανδρούπολη–Οδησσός, στο φόρουμ «Defense Tech Valley 2025» στο Λβιβ (5.000 συμμετέχοντες, συμφωνίες αμυντικής συμπαραγωγής) και στην εφεξής παραγωγή μη επανδρωμένων συστημάτων και όπλων προς εξαγωγή. Ακόμη, υπογράμμισε τη σημασία των κοινοπραξιών (joint ventures) μεταξύ ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών και ουκρανικής τεχνογνωσίας.

Ο ρόλος της τράπεζας Πειραιώς στην Ουκρανία

Ο Γιάννης Κυριακόπουλος (επικεφαλής της Πειραιώς στην Ουκρανία) τόνισε πως η Τράπεζα Πειραιώς, ως η μόνη ελληνική τράπεζα με θυγατρική στο Κίεβο, υπηρετεί παράλληλα τον ιδιωτικό και τον δημόσιο σκοπό: να διατηρεί ρευστότητα και τραπεζική ομαλότητα σε συνθήκες πολέμου, να υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες, βετεράνους) και να λειτουργεί ως γέφυρα για τις επιχειρήσεις. Εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης της Ουκρανίας θα ξεπεράσει το 1 τρισ. ευρώ, με την τοπική τραπεζική αγορά να ζητά κεφάλαια περί τα 65 δισ. για δάνεια ανασυγκρότησης. Σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια θα είναι οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (ΕIB, EBRD, ESM κ.ά.), που θα συνδράμουν τοπικά τραπεζικά δίκτυα στην εκταμίευση και παρακολούθηση των έργων.

Η «Αργώ» ως πλατφόρμα ανάδειξης της ελληνικής δυναμικής

Ο Πρόεδρος του δικτύου «Αργώ», Σπύρος Παππάς έδωσε βήμα σε αρκετά σημαίνοντα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών και η εκδήλωση έκλεισε με έκκληση για στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με έμφαση:

• στο branding της Ελλάδας ως προορισμού επενδύσεων και portal για τη Μέση και Ανατολική Ευρώπη,

• στην ενεργότερη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στα σχέδια ανοικοδόμησης, άμυνας και επισκευής υποδομών, στην Ουκρανία,

• στην αξιοποίηση του δικτύου Ελλήνων στις Βρυξέλλες («Αργώ») ως συνδετικού κρίκου μεταξύ ελληνικών θεσμών, ελληνόκτητων funds και ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς ανανέωσε τη δέσμεσή του να επαναλαμβάνει ανά έτος στη βελγική πρωτεύουσα αντίστοιχες συζητήσεις «για να σκεφτούμε το μέλλον» και να αναδείξει το ρόλο των ελληνικών φορέων στο κρίσιμο περιβάλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της παγκόσμιας ανάκαμψης.

Ο κ. Μεγάλου δηλώνει αισιόδοξος για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία, με νίκη κατά της Ρωσίας, εκτιμώντας ότι σύντομα οι ευρωπαϊκές πιέσεις θα φέρουν αποτελέσματα και … μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ουκρανία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και οι Έλληνες ευρωβουλευτές Δημήτρης Τσιόδρας, Ελεονώρα Μελέτη, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης.