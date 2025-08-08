Η Attica Bank στο διεθνές προσκήνιο – Τι σηματοδοτεί η κίνηση για την HSBC Malta

Η επιβεβαίωση από την Attica Bank ότι συμμετέχει στη διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Malta ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της τράπεζας, σηματοδοτώντας μια στρατηγική στροφή από την εσωστρέφεια των τελευταίων ετών προς την επιθετική ανάπτυξη στο εξωτερικό.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της τράπεζας: Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας, η Attica Bank επιβεβαιώνει ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία και απόκτησης των μετοχών. Η Τράπεζα θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε περίπτωση νέας ουσιώδους εξέλιξης.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά τη συγχώνευση της Attica με την Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία δημιούργησε το πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με νέο εμπορικό όνομα CrediaBank. Η πιθανή εξαγορά της HSBC Malta θα είναι η πρώτη διεθνής κίνηση στην ιστορία της Attica Bank και θα την εντάξει άμεσα στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία της στις αγορές.

Κίνηση στρατηγικής σημασίας

Η Μάλτα, ως μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης, διαθέτει ανεπτυγμένο τραπεζικό τομέα που λειτουργεί υπό το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και ως πύλη για συναλλαγές με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η παρουσία της Attica εκεί θα επεκτείνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα, θα προσφέρει πρόσβαση σε νέες κατηγορίες πελατών και θα διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της.

Παράλληλα, η κίνηση θεωρείται πολιτικά και θεσμικά «καθαρή», αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει την υποστήριξη τόσο της ελληνικής όσο και της μαλτέζικης κυβέρνησης, αποφεύγοντας τις αντιστάσεις που συνάντησαν άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως η Ardshinbank και η OTP.

Προκλήσεις και επόμενα βήματα

Η εξαγορά, εφόσον προχωρήσει, δεν είναι απαλλαγμένη από προκλήσεις. Η ένταξη σε νέα αγορά απαιτεί προσαρμογή σε τοπικές συνθήκες και κανονισμούς. Η HSBC Malta έχει δικό της χαρτοφυλάκιο και εταιρική κουλτούρα που θα πρέπει να ενσωματωθεί χωρίς να χαθεί η αξία της. Επιπλέον, οι απαιτήσεις της ΕΚΤ για κεφαλαιακή επάρκεια και διακυβέρνηση θα αυξηθούν.

Η Attica Bank έχει δηλώσει ότι θα ενημερώσει εκ νέου μόνο εφόσον υπάρξει ουσιώδης εξέλιξη, κάτι που σημαίνει πως η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Αν η συμφωνία κλείσει, θα πρόκειται όχι μόνο για ένα βήμα διεθνοποίησης της Attica Bank, αλλά και για την πρώτη ελληνική τραπεζική επέκταση στην Ευρωζώνη μετά την κρίση. Σε μια περίοδο που οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά, η Attica επιχειρεί να «παίξει μπάλα» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επενδύοντας στην ανάπτυξη αντί για αμυντική στρατηγική.

HSBC Malta: Ένα «έπαθλο» με ισχυρά μεγέθη

Η HSBC Malta είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Μάλτας, με μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 20% βάσει συνολικών ενεργητικών, τα οποία το 2024 ανήλθαν σε περίπου 7 δισ. ευρώ. Η κερδοφορία της παραμένει ισχυρή, με καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και κέρδη προ φόρων 154,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 15%. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας της τράπεζας βρίσκονται πολύ πάνω από τα εποπτικά όρια, με το Liquidity Coverage Ratio να φτάνει το 537% και το βασικό δείκτη κεφαλαίου Tier 1 στο 22,5%. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) διαμορφώνεται στο 12,7% για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η τράπεζα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο υπηρεσιών λιανικής, επιχειρηματικής και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και ασφαλιστικές δραστηριότητες μέσω θυγατρικών, ενώ παραμένει ο βασικός διεθνής τραπεζικός όμιλος της Μάλτας. Ανήκει κατά πλειοψηφία στην HSBC Holdings, η οποία ελέγχει περίπου το 70% των μετοχών. Τα δάνεια προς πελάτες ανέρχονται σε 2,87 δισ. ευρώ, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να έχουν μειωθεί κατά 35% την τελευταία περίοδο. Το προφίλ αυτό καθιστά την HSBC Malta έναν στόχο εξαγοράς με χαμηλό ρίσκο, υψηλή κερδοφορία και στρατηγική θέση στην ευρωζώνη.