Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Malta, η Attica Bank, εφεξής CrediaBank μετά την ένωση με την Παγκρήτια, έκανε πρόταση για να εξαγοράσει την HSBC Malta. Μάλιστα σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι η πρώτη τράπεζα της ΕΕ που υπέβαλε προσφορά.

Πηγές από την Attica Bank ανέφεραν ότι «αυτή την στιγμή δεν θέλουν να κάνουν κανένα σχόλιο για το θέμα».

Στο δημοσίευμα ωστόσο, αναφέρεται ότι η προσφορά της τράπεζας πιστεύεται ότι αντιμετωπίζεται ευνοϊκά τόσο από την ελληνική όσο και από την μαλτέζικη κυβέρνηση, επιτρέποντάς της να αποφύγει πολλές από τις παγίδες που έχουν πλήξει άλλες προσφορές μέχρι στιγμής.

Είναι επίσης πιθανό να αντιμετωπίσει λίγα εμπόδια από την πλευρά της HSBC. Εάν ισχύει το δημοσίευμα θα πρόκειται για την πρώτη διεθνή εξαγορά της Attica Bank, αλλά θα σηματοδοτήσει και για την πρώτη φορά που η τράπεζα θα υπάγεται άμεσα στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Να υπενθυμίσουμε πως όταν η HSBC έφυγε από την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023, εξαγοράστηκε από την Παγκρήτια τράπεζα, η οποία, με τη σειρά της, συγχωνεύτηκε με την Attica ένα χρόνο αργότερα. Η συγχώνευση αυτή δημιούργησε το 5ο τραπεζικό στην Ελλάδα.

Οι άλλες προσφορές

Αρκετές άλλες τράπεζες είχαν βάλει τα ονόματά τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα σύμφωνα με το μαλτέζικο site η καθεμία από αυτές αντιμετώπισε προκλήσεις ως προς το να πείσει τις αρχές να συμμετάσχουν.

Πηγές περιγράφουν τις μεγάλες επιφυλάξεις της κυβέρνησης της Μάλτας σχετικά με την προοπτική εξαγοράς της HSBC από την αρμενική τράπεζα Ardshinbank. Παρόμοια αντίσταση αντιμετώπισε η ουγγρική τράπεζα OTP, ένα πρώιμο φαβορί στην κούρσα, που τελικά αποσύρθηκε πριν υποβάλει επίσημα την προσφορά της.

Εν τω μεταξύ, άλλες προσφορές, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής εταιρείας της Τράπεζας της Γεωργίας, Lion Finance Group, προκάλεσαν λιγότερες κόκκινες σημαίες, αλλά παρ' όλα αυτά θεωρήθηκαν λιγότερο από ιδανικές, δεδομένου του προφίλ τους εκτός ΕΕ και ευρωζώνης.

Η προσφορά της Attica Bank υποστηρίζεται σθεναρά από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία πιστεύεται ότι έχει ασκήσει επιτυχώς πιέσεις για να λάβει τη συγκατάθεση των τοπικών αρχών.