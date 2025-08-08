H Attica Bank επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

Η Attica Bank επιβεβαίωσε την Παρασκευή πως έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να εξαγοράσει την HSBC Malta

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας, η Attica Bank επιβεβαιώνει ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία και απόκτησης των μετοχών.

Η Τράπεζα θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε περίπτωση νέας ουσιώδους εξέλιξης» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,

Υπενθυμίζεται πως σε επικοινωνία που είχε την Πέμπτη το Liberal με πηγές της τράπεζας, αυτές ανέφεραν ότι «αυτή την στιγμή δεν θέλουν να κάνουν κανένα σχόλιο για το θέμα».

Σε δημοσίευμα των Times of Malta αναφερόταν ότι η προσφορά της τράπεζας πιστεύεται ότι αντιμετωπίζεται ευνοϊκά τόσο από την ελληνική όσο και από την μαλτέζικη κυβέρνηση, επιτρέποντάς της να αποφύγει πολλές από τις παγίδες που έχουν πλήξει άλλες προσφορές μέχρι στιγμής.

Είναι επίσης πιθανό να αντιμετωπίσει λίγα εμπόδια από την πλευρά της HSBC. Εάν ισχύει το δημοσίευμα θα πρόκειται για την πρώτη διεθνή εξαγορά της Attica Bank, αλλά θα σηματοδοτήσει και για την πρώτη φορά που η τράπεζα θα υπάγεται άμεσα στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Να υπενθυμίσουμε πως όταν η HSBC έφυγε από την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023, εξαγοράστηκε από την Παγκρήτια τράπεζα, η οποία, με τη σειρά της, συγχωνεύτηκε με την Attica ένα χρόνο αργότερα. Η συγχώνευση αυτή δημιούργησε το 5ο τραπεζικό στην Ελλάδα.