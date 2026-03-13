H Snappi παρουσιάζει το Fintech & AI Lab

Η Snappi, η πρώτη neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), παρουσιάζει σήμερα το Snappi Fintech & AI Lab — μια νέα πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και επιχειρηματικότητας και να τοποθετήσει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της έρευνας και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη και διαδραστική επικοινωνία με τους πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών (AI-powered, conversational banking).

Το Lab φέρνει κοντά κορυφαίους ερευνητές, τεχνολόγους, και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να ερευνήσει τη νέα γενιά του digital banking – μεταφράζοντας καινοτόμες έρευνες σε πραγματικές εφαρμογές που θα προσφέρουν αξία στους πελάτες της Snappi.

«Είμαστε περήφανοι που προσθέτουμε ακόμα μία πρωτοβουλία στο ταχέως εξελισσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα», δήλωσε η Gabriella Kindert, CEO της Snappi. «Η χρονική στιγμή δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Για το ευρύ κοινό, για τους πελάτες μας, και για την ίδια τη Snappi. Καθώς μπαίνουμε στη φάση ανάπτυξης της εταιρείας μας και παράλληλα με την επιτάχυνση της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης, θέλουμε να ηγηθούμε στο πεδίο του conversational banking. Το Fintech & AI Lab θα υποστηρίξει την μακροπρόθεσμη τεχνολογική στρατηγική της εταιρείας. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μία από τις κορυφαίες real-time lending engines στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

«Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που είμαστε οι πρώτοι μαζί με τη Snappi που καινοτομούμε γύρω από την χρηματοοικονομική ευημερία», σχολίασε η Καθ. Κλαίρη Οικονομίδου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. «Οι συνεργασίες μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των πανεπιστημίων έχουν τεράστιο δυναμικό που μπορεί να φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο – δημιουργώντας νέα γνώση, νέες ιδιότητες και νέες αξίες για τις οποίες μπορούμε να υπερηφανευόμαστε».

«Η Ελλάδα έχει μια ξεχωριστή ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας και της καινοτομίας γύρω από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς μέσω του conversational banking», πρόσθεσε ο Γιώργος Τσομίδης, PhD, Senior Advisor του Snappi Fintech & AI Lab. «Το 2026, το Lab θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ανθεκτικότητας (Financial Resilience Index), εμπνευσμένο από την έρευνα Beyond Money που δημοσιεύτηκε την περασμένη χρονιά και δομείται πάνω σε τρεις πυλώνες: ασφάλεια, σταθερότητα, και πρόοδος. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία νέας γνώσης και εργαλείων που θα ενισχύουν την κατανόηση της χρηματοοικονομικής ευημερίας και θα υποστηρίζουν τη μελλοντική εξέλιξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών εφαρμογών».

Με το λανσάρισμα του Fintech & AI Lab, η Snappi ενισχύει τον ρόλο της ως μία ανθρωποκεντρική τράπεζα με επίκεντρο την έρευνα και την τεχνολογία. Στόχος της εταιρείας είναι να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χρηματοοικονομικής ευημερίας ξεκινώντας από την Ελλάδα και με προοπτική την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.