Goldman Sachs: Στα 4,1 δισ. δολάρια τα κέρδη στο γ' τρίμηνο, αύξηση 37%

Τα τριμηνιαία κέρδη της Goldman Sachs αυξήθηκαν περισσότερο από 37% το γ' τρίμηνο, καθώς οι επενδυτικοί τραπεζίτες του τραπεζικού κολοσσού κέρδισαν υψηλότερες αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών και οι traders επωφελήθηκαν από τις ενεργές αγορές.

Η πρόβλεψή της για μια εξαιρετική χρονιά για τις συναλλαγές έχει υλοποιηθεί, καθώς οι εταιρείες αναβιώνουν τα σχέδιά τους για συγχωνεύσεις και εισαγωγές στο χρηματιστήριο.

Οι αμοιβές των επενδυτικών τραπεζών αυξήθηκαν σε 2,66 δισ.δολάρια το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με 1,87 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Η αύξηση τροφοδοτήθηκε από την άνοδο κατά 60% των αμοιβών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ αυξήθηκαν και οι αμοιβές αναδοχής χρέους και διαχείρισης μετοχών. Η ανταγωνιστική JPMorgan Chase ανέφερε επίσης ισχυρά αποτελέσματα στον τομέα των επενδυτικών τραπεζών νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Ο όγκος των παγκόσμιων συγχωνεύσεων και εξαγορών για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ξεπέρασε τα 3,43 τρισεκατομμύρια δολάρια, με σχεδόν το 48% να αφορά τις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic.

Τα συνολικά τριμηνιαία κέρδη ανήλθαν σε 4,1 δισ. δολάρια, ή 12,25 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με 2,99 δισ. δολάρια, ή 8,40 δολάρια ανά μετοχή, πριν από ένα χρόνο.