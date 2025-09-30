«Φρένο» της ΕΚΤ στην χαλάρωση των κανόνων για τις τιτλοποιήσεις

Αποστάσεις φαίνεται να παίρνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των τιτλοποιήσεων εκτιμώντας ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο που προτείνεται, είναι υπερβολικά ελαστικό, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κίνδυνοι.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της τιτλοποίησης, δηλαδή η μετατροπή πάσης φύσεως απαιτήσεων των τραπεζών, όπως για παράδειγμα τα κόκκινα δάνεια, σε ομόλογα τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονται στους επενδυτές, αποτέλεσε «το έδαφος» στο οποίο ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 2008.

Στα καθ΄ημάς, οι τιτλοποιήσεις αποτελέσαν το βασικό εργαλείο για την «δημιουργία του ΗΡΑΚΛΗ», ο οποίος συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων για τις ελληνικές τράπεζες.

Μέσω του εποπτικού της βραχίονα, του SSM, η ΕΚΤ κατέστησε την Τρίτη σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβαίνει τα όρια με την χαλάρωση των κανόνων τιτλοποίησης για τις τράπεζες, ιδίως για πιο σύνθετες και ενδεχομένως πιο επικίνδυνες συναλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Ιούνιο την απλοποίηση των κανόνων που διέπουν την τιτλοποίηση, σε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί κεφάλαιο για δανεισμό και να βοηθηθεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί οικονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή περιλαμβάνουν το ότι οι επενδυτές δεν θα χρειάζεται πλέον να επαληθεύουν από την πλευρά τους εάν η τράπεζα που εκδίδει τα τιτλοποιημένα ομόλογα πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, η ΕΚΤ, η οποία εποπτεύει τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης, υποστηρίζει ότι ορισμένες από τις προτεινόμενες αλλαγές αυξάνουν τους κινδύνους.

Σε ομιλία του το στέλεχος του SSM Pedro Machado, προειδοποίησε ότι «η πρακτική της τιτλοποίησης ενέχει εγγενείς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι οποίοι είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν σε πιο σύνθετες δομές τιτλοποίησης», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει εγγενής σύνδεση μεταξύ της τιτλοποίησης και της πρόσθετης δανειοδότησης.

Είπε επίσης ότι, αν και η αγορά τιτλοποίησης είναι μικρότερη στην Ευρώπη από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό δεν αντανακλά την ταχεία ανάπτυξη των συνθετικών τιτλοποιήσεων στην ΕΕ.

Ο Machado προειδοποίησε να μην προωθηθούν «πολύπλοκες τιτλοποιήσεις και αδιαφανείς δομές» και δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες θα πρέπει να υποστηρίζουν «απλούστερες, πιο τυποποιημένες και πιο ανθεκτικές συναλλαγές».