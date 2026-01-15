Autonomous: Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες - Έως και 27% ο νέος γύρος αναβαθμίσεων

Σε νέο κύκλο αναβαθμίσεων για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Autonomous Research, τοποθετώντας τον κλάδο στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής τραπεζικής στρατηγικής για το 2026. Στο European Banks Roadmap 2026, ο οίκος αυξάνει τις τιμές-στόχους και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο ελκυστικές αγορές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, τόσο σε όρους αποτίμησης όσο και προοπτικών κερδοφορίας.

Η Autonomous επισημαίνει ότι, παρά το ισχυρό ράλι του 2025, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών, με τις αποτιμήσεις να κινούνται γύρω στις 7 φορές look-through P/E 2027E. Σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση του επιτοκιακού περιβάλλοντος και τις αυξημένες αποδόσεις κεφαλαίων, ο οίκος θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια περαιτέρω re-rating.

Τράπεζα Πειραιώς: Η πιο επιθετική αναβάθμιση

Η Τράπεζα Πειραιώς ξεχωρίζει με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής-στόχου. Η Autonomous ανεβάζει την αποτίμηση στα €9,86 από €7,77, ενσωματώνοντας υψηλότερη μεσοπρόθεσμη κερδοφορία και χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων. Ο οίκος χαρακτηρίζει τη μετοχή μία από τις φθηνότερες στην Ευρώπη, με ισχυρό EPS CAGR για την περίοδο 2025-2027 και αυξημένη ευελιξία στην αξιοποίηση κεφαλαίων.

Eurobank: Κορυφαία επιλογή με χαμηλή αποτίμηση, σταθερό story

Για τη Eurobank, η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €5,32 από €4,54. Η Autonomous τονίζει ότι η μετοχή παραμένει η φθηνότερη στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο σε όρους capital-adjusted αποτίμησης, με 6,9 φορές P/E 2027E, ενώ υπογραμμίζει ότι η αγορά δεν έχει πλήρως αποτιμήσει τη διαφοροποιημένη πηγή κερδών από Κύπρο και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Εθνική Τράπεζα: Κεφαλαιακό πλεονέκτημα

Η Εθνική Τράπεζα λαμβάνει νέα τιμή-στόχο τα €18,62 από €15,78, με την Autonomous να αναδεικνύει το ισχυρό κεφαλαιακό της προφίλ. Ο οίκος θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως το περιθώριο για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους ή για επιλεκτικές εξαγορές, στοιχείο που προσδίδει επιπλέον προαιρετικότητα στο επενδυτικό αφήγημα της μετοχής.

Alpha Bank: Αναθεώρηση με πιο συντηρητικές παραδοχές

Για την Alpha Bank, η Autonomous αυξάνει την τιμή-στόχο στα €3,91 από €3,15, ενσωματώνοντας χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου και βελτιωμένες παραδοχές για τη μεσοπρόθεσμη κερδοφορία. Παρά την αναβάθμιση, ο οίκος διατηρεί πιο συγκρατημένη στάση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, καθώς οι εκτιμήσεις κερδών του παραμένουν χαμηλότερα από το consensus.

Το βασικό μήνυμα της Autonomous είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν αποτελούν πλέον απλώς «story ανάκαμψης», αλλά case διατηρήσιμης κερδοφορίας με ελκυστικές αποτιμήσεις. Με τις τιμές-στόχους να αναθεωρούνται ανοδικά και για τις τέσσερις τράπεζες και το discount έναντι της Ευρώπης να παραμένει, ο κλάδος εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις του οίκου για το 2026.