Τεχνητή Νοημοσύνη

Η πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ προχώρησε στον περιορισμό της επεξεργασίας εικόνων με το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης Grok μόνο για τους χρήστες που πληρώνουν, μετά από έντονες επικρίσεις που δέχθηκε επειδή επέτρεπε τη δημιουργία deepfake σεξουαλικής φύσης.

Υπήρξε σημαντική αντίδραση μετά την ικανοποίηση αιτημάτων χρηστών από το chatbot να τροποποιήσει ψηφιακά εικόνες άλλων ανθρώπων, γδύνοντας τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Το Grok ενημερώνει πλέον τους χρήστες που ζητούν να δημιουργήσουν τέτοιο υλικό ότι μόνο οι συνδρομητές που πληρώνουν θα μπορούν να το κάνουν, πράγμα που σημαίνει ότι το όνομά τους και τα στοιχεία πληρωμής τους πρέπει να είναι καταχωρημένα.

Όσοι δεν είναι συνδρομητές μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Grok για να επεξεργάζονται εικόνες στην ξεχωριστή εφαρμογή και τον ισότοπο.

«Αντί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Grok δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κακοποίησης, απέσυρε την πρόσβαση για τη συντριπτική πλειονότητα των χρηστών» τόνισε στο BBC η καθηγήτρια Κλαίρ McGlynn, ειδική σε θέματα νομικής ρύθμισης της πορνογραφίας, της σεξουαλικής βίας και της διαδικτυακής κακοποίησης.

Και η Χάνα Σβίρσκι, επικεφαλής πολιτικής στην οργάνωση Internet Watch Foundation , δήλωσε ότι «δεν αναιρεί τη ζημιά που έχει προκληθεί».

«Δεν πιστεύουμε ότι αρκεί απλώς να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε τη δυνατότητα να δημιουργεί το είδος των εικόνων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε.

Η φιλανθρωπική οργάνωση είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι αναλυτές της είχαν ανακαλύψει «εγκληματικές εικόνες» κοριτσιών ηλικίας μεταξύ 11 και 13 ετών, οι οποίες «φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί» με τη χρήση του Grok.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την έκκληση της βρετανικής κυβέρνησης προς την ρυθμιστική αρχή Ofcom να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες της – μέχρι και την επιβολή απαγόρευσης – κατά του X, λόγω ανησυχιών για παράνομες εικόνες Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργούνται στον ιστότοπο.

Απαντώντας στις ανησυχίες ότι η Grok είχε δημιουργήσει σεξουαλικές εικόνες ενηλίκων και παιδιών, ο πρωθυπουργός Κρι Στάρμερ δήλωσε ότι αυτό ήταν «ντροπιαστικό» και «αηδιαστικό».

Είπε ότι η Ofcom είχε την «πλήρη υποστήριξη» της κυβέρνησης για να λάβει μέτρα σχετικά με το περιεχόμενο.