Η Waymo έλαβε άδεια για να ξεκινήσει τις δοκιμές των αυτόνομων οχημάτων της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο.

Το γραφείο του δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το αεροδρόμιο, γνωστό ως SFO, και η Waymo υπέγραψαν «Άδεια Πιλότου Δοκιμών και Λειτουργίας» μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία με την SFO έρχεται μόλις δύο εβδομάδες αφότου η Waymo έλαβε άδεια να ξεκινήσει τις δοκιμές στο κοντινό Διεθνές Αεροδρόμιο Mineta του Σαν Χοσέ — και καθώς η Tesla προσπαθεί επίσης να εισβάλει στην προσφορά υπηρεσιών ride-hail σε αυτά τα αεροδρόμια.

Το SFO δεν είναι το πρώτο αεροδρόμιο που θα εξυπηρετεί η Waymo. Η εταιρεία λειτουργεί στο αεροδρόμιο Sky Harbor του Φοίνιξ από το 2023, όμως το SFO αποτελεί στόχο για την Waymo για το ίδιο χρονικό διάστημα, αν όχι περισσότερο, καθώς είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την έδρα της εταιρείας στη Silicon Valley.

Η πρόσφατα χορηγηθείσα άδεια επιτρέπει στην Waymo να προχωρήσει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη θα δει την Waymo να δοκιμάζει τα AV της σε αυτόνομη λειτουργία με έναν «εκπαιδευμένο ειδικό» πίσω από το τιμόνι. Η δεύτερη θα περιλαμβάνει τη δοκιμή της υπηρεσίας επιβατών από την Waymo με τους υπαλλήλους και το προσωπικό του αεροδρομίου. Η τρίτη φάση θα επιτρέψει στην Waymo να αρχίσει να προσφέρει μεταφορές επί πληρωμή.

Μόλις η Waymo εισέλθει σε αυτήν την τρίτη φάση, η εταιρεία λέει ότι θα προσφέρει παραλαβή και αποβίβαση στην «περιοχή Kiss & Fly» του αεροδρομίου, η οποία απαιτεί μια διαδρομή AirTrain για να φτάσετε στους τερματικούς σταθμούς.

Ο εκπρόσωπος της Waymo, Chris Bonelli, δήλωσε στο TechCrunch ότι η εταιρεία θα ξεκινήσει τις δοκιμές «πολύ σύντομα», αλλά αρνήθηκε να θέσει χρονοδιάγραμμα για τις υπόλοιπες φάσεις. Είπε ότι η τρίτη φάση προσφοράς μεταφορών επί πληρωμή θα συνεχιστεί σε «μηνιαία» βάση, ενώ η Waymo συνεργάζεται με την SFO με «άδεια βιώσιμης εμπορικής λειτουργίας».