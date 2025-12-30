Η Ρωσία μετέφερε υπερηχητικούς πυραύλους Oreshnik στη Λευκορωσία - Αντιδρούν Γερμανία και Γαλλία

Η ρωσία προχωρά σε επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση, αναπτύσσοντας στη Λευκορωσία το υπερηχτικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik με πυρηνικές δυνατότητες, ενισχύοντας την ικανότητά της να απειλεί ευρωπαϊκούς στόχους. Η κίνηση αυτή, σε συνεργασία με τον σύμμαχό της Λουκασένκο, επιδεικνύει την πρόθεση της Μόσχας να επεκτείνει την στρατιωτική της ισχύ εκτός της επικράτειάς της, προκαλώντας ανησυχία στους Ευρωπαϊους ηγέτες.

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία, ενώ για προσχήματα κάνει λόγω η Γαλλία.

Να σημειωθεί οότι η χρήση του Oreshnik τον Νοέμβριο του 2024 στην Ουκρανία δείχνει πρακτικά τη στρατιωτική απειλή που θέτει η Ρωσία στην περιοχή, καθιστώντας σαφές ότι η χώρα επιδιώκει ενεργά την προετοιμασία για περαιτέρω επιθετικές ενέργειες.

Βερολίνο: Ανησυχία για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας ότι οι κατηγορίες της Ρωσίας περί επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην κατοικία του Ρώσου προέδρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Η γερμανική κυβέρνηση επισήμανε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις κατηγορίες της Ρωσίας παραθέτοντας την προειδοποίησή που έκανε ότι η Μόσχα ενδέχεται να εκμεταλλευτεί τις κατηγορίες.

«Συμμεριζόμαστε αυτή την ανησυχία» αναφέρει σε δήλωση του εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Το Κρεμλίνο απείλησε ότι θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική του στάση, αφότου κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση.

Γαλλία: Προσχηματικές οι αναφορές για επίθεση στο σπίτι του Πούτιν

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία στοχοποίησε την κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα πηγή που είναι κοντά στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι από μόνη της μια πράξη ανυπακοής ενάντια στην ειρηνευτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ» πρόσθεσε η ίδια πηγή, η οποία αποδίδει το ρωσικό ισχυρισμό ως πρόφαση για την επέκταση της στρατιωτική της ισχύος εκτός της επικράτειάς της,

Η Ρωσία δημοσίευσε βίντεο με τη μεταφορά των υπερηχτικών πυραύλων στη Λευκορωσία

Η Ρωσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει την ανάπτυξη στη Λευκορωσία του υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik που φέρει πυρηνικές ικανότητες, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της Μόσχας να πλήττει στόχους σε όλη την Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου.

Την ανάπτυξη αυτού του πυραυλικού συστήματος είχε ήδη γνωστοποιήσει προ ημερών ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, σύμμαχος της Ρωσίας.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS τόνισε σήμερα ότι είναι η πρώτη φορά που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιδεικνύει τα πυραυλικά συστήματα Oreshnik.

Το βίντεο που δημοσίευσαν τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σήμερα δεν αποκάλυψε την τοποθεσία των πυραυλικών συστημάτων.

Tο βίντεο δείχνει κινητούς εκτοξευτήρες και πληρώματα να κινούνται κατά μήκος δασικών δρόμων και στρατιώτες να καμουφλάρουν τα συστήματα. Ένας ανώτερος Ρώσος αξιωματικός φάνηκε να λέει σε στρατεύματα ότι τα συστήματα έχουν επίσημα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στις 18 Δεκεμβρίου ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Πούτιν, στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μινσκ, είχε δηλώσει πως οι Oreshnik αναπτύχθηκαν στη Λευκορωσία.

Τον Αύγουστο, ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Μόσχα ξεκίνησε μαζική παραγωγή αυτού του πυραύλου τελευταίας γενιάς ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή και συμπλήρωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να τον αναπτύξει στη Λευκορωσία έως το 2025.

Το Μινσκ, από την πλευρά του, άφησε να εννοηθεί τον Αύγουστο ότι τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Ρωσία, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, θα περιλάμβαναν τους πυραύλους Oreshnik - που σημαίνει φουντουκιά στα ρωσικά.

Αυτά τα μεγάλης κλίμακας κοινά στρατιωτικά γυμνάσια προκάλεσαν ανησυχία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, λίγες μέρες μετά την άνευ προηγουμένου είσοδο φερόμενων ως ρωσικών drones σε πολωνικό έδαφος.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Oreshnik, χωρίς πυρηνική κεφαλή, για να πλήξει στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία.