Ζελένσκι: Συζητούμε με Τραμπ την πιθανή παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Την πιθανή παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, συζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη Κυριακή στη Φλόριντα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης σε συνομιλία μέσω WhatsApp ότι το Κίεβο ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε οποιαδήποτε μορφή.

Επίσης, δήλωσε ότι η Ουκρανία και η «Συμμαχία των Προθύμων» – η ομάδα χωρών που στηρίζουν το Κίεβο – σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις τους στις αρχές Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των χωρών θα συναντηθούν στην Ουκρανία στις 3 Ιανουαρίου και στη συνέχεια οι ηγέτες θα συναντηθούν στη Γαλλία στις 6 Ιανουαρίου.

Η Συμμαχία, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, περιλαμβάνει περισσότερες από 30 χώρες, αν και δεν ήταν άμεσα σαφές ποιες από αυτές θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις.

«Είμαι ευγνώμων στην ομάδα του (Αμερικανού) προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ για την ετοιμότητά της να συμμετάσχει σε όλα τα αποτελεσματικά σχήματα. Δεν χάνουμε ούτε μία ημέρα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Χ.

Rustem Umerov has just reported on the arrangement that was reached with the national security advisers of the Coalition of the Willing countries to hold a meeting in the near future. We are planning it for January 3 in Ukraine. Shortly after that, discussions will take place at… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζελένσκι:

«Ο Ρουστέμ Ούμεροφ μόλις ανέφερε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Συμμαχίας των Προθύμων για τη διεξαγωγή συνάντησης στο εγγύς μέλλον. Την προγραμματίζουμε για τις 3 Ιανουαρίου στην Ουκρανία.

Λίγο αργότερα, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις σε επίπεδο ηγετών - οι συναντήσεις είναι απαραίτητες. Την προγραμματίζουμε για τις 6 Ιανουαρίου στη Γαλλία.

Είμαι ευγνώμων στην ομάδα του προέδρου Τραμπ για την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε όλα τα αποτελεσματικά σχήματα.

Σήμερα, οι ομάδες μας ήταν σε επαφή και τώρα έχω συζητήσει με τον Ρουστέμ τα επόμενα βήματα και τις προτεραιότητές μας στις διαπραγματεύσεις. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Ευχαριστώ!».