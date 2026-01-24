Με την αλλαγή στην ιδιοκτησία του TikTok, οι χρήστες του TikTok στις ΗΠΑ έχουν πανικοβληθεί συλλογικά λόγω της αναθεωρημένης πολιτικής απορρήτου της εταιρείας, αφού ενημερώθηκαν για τις αλλαγές μέσω ενός μηνύματος εντός της εφαρμογής.

Το αναθεωρημένο έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τους όρους χρήσης της υπηρεσίας της αμερικανικής κοινοπραξίας, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων πληροφοριών τοποθεσίας που μπορεί να συλλέγει. Πολλοί χρήστες δημοσιεύουν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διατύπωση της πολιτικής, η οποία αναφέρει ότι η TikTok μπορεί να συλλέγει ευαίσθητες πληροφορίες για τους χρήστες της, συμπεριλαμβανομένων της «σεξουαλικής ζωής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ως τρανσέξουαλ ή μη δυαδικού φύλου, της ιθαγένειας ή του μεταναστευτικού καθεστώτος».

Ωστόσο, σύμφωνα με το Techcrunch, παρά τον πανικό, αυτή η αποκάλυψη δεν είναι νέα — και δεν σημαίνει αυτό που φοβούνται πολλοί χρήστες. Η ίδια διατύπωση εμφανιζόταν στην πολιτική απορρήτου της TikTok πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας ιδιοκτησίας, και υπάρχει κυρίως για να συμμορφώνεται με τους κρατικούς νόμους περί απορρήτου, όπως ο Νόμος περί Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής των Καταναλωτών της Καλιφόρνιας, ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες να συμφωνούν να αποκαλύπτουν στους καταναλωτές ποιες «ευαίσθητες πληροφορίες» συλλέγονται. Παρόμοιες αποκαλύψεις εμφανίζονται στις πολιτικές άλλων εφαρμογών κοινωνικών μέσων.

Για να κατανοήσουμε γιατί οι χρήστες ανησυχούν — και γιατί η πολιτική διατυπώνεται με αυτόν τον τρόπο — είναι χρήσιμο να εξετάσουμε τόσο το τρέχον πολιτικό κλίμα όσο και τις νομικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρεί η TikTok.

Συγκεκριμένα, η πολιτική ορίζει ότι η TikTok μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορίες από το περιεχόμενο των χρηστών ή από ό,τι μοιράζονται μέσω ερευνών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την «φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη διάγνωση ψυχικής ή σωματικής υγείας, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ιδιότητα του τρανσέξουαλ ή του μη δυαδικού φύλου, την ιθαγένεια ή το μεταναστευτικό καθεστώς ή τις οικονομικές πληροφορίες».