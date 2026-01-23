Έκλεισε το μεγάλο deal για το TikTok στις ΗΠΑ - Ικανοποίηση Τραμπ και ευχαριστίες προς Σι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ενέκριναν μια συμφωνία που παραχωρεί τον έλεγχο των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok σε μια ομάδα επενδυτών που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, το TikTok ανακοίνωσε την Πέμπτη, μέσω δελτίου Τύπου, ότι μια νέα εταιρεία με την επωνυμία TikTok USDS Joint Venture LLC θα διασφαλίσει ότι η εφαρμογή θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία θα «λειτουργεί υπό καθορισμένες δικλίδες ασφαλείας που προστατεύουν την εθνική ασφάλεια μέσω της προστασίας των δεδομένων, της ασφάλειας του αλγορίθμου, της εποπτείας περιεχομένου και διασφαλίσεων λογισμικού για τους χρήστες στις ΗΠΑ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει το CNBC, η ByteDance, η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο που κατέχει το TikTok, θα διατηρήσει ποσοστό 19,9% στις αμερικανικές δραστηριότητες. Η κοινοπραξία θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Επικεφαλής της νέας εταιρείας θα είναι ο Άνταμ Πρέσερ, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Σου Τσου, θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η πλειονότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι Αμερικανοί, σημειώνεται.

Η συμφωνία, η οποία διευκολύνθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, σημαίνει ότι η αμερικανική εκδοχή του TikTok θα περάσει υπό τον πλειοψηφικό έλεγχο μιας ομάδας επενδυτών που περιλαμβάνει τον αμερικανικό τεχνολογικό «κολοσσό» Oracle, το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο Silver Lake με έδρα την Καλιφόρνια και το επενδυτικό ταμείο MGX των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη, ο Τραμπ επαίνεσε την κυβέρνησή του για τη συμβολή της στο να «οδηγηθεί αυτή η Συμφωνία σε ένα πολύ δραματικό, τελικό και όμορφο συμπέρασμα».

«Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Σι της Κίνας που συνεργάστηκε μαζί μας και, τελικά, ενέκρινε τη Συμφωνία», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα μπορούσε να είχε επιλέξει τον αντίθετο δρόμο, αλλά δεν το έκανε, και αυτό εκτιμάται».

Η ανακοίνωση βάζει τέλος σε μια πολυετή υπόθεση, κατά την οποία η δημοφιλής πλατφόρμα σύντομων βίντεο βρισκόταν επί χρόνια υπό διακομματικό έλεγχο στις ΗΠΑ λόγω της κινεζικής της ιδιοκτησίας. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχαν επικαλεστεί ανησυχίες εθνικής ασφάλειας στις προσπάθειές τους να επιβάλουν καθολική απαγόρευση.