Tο ένα τρίτο του κώδικα λογισμικού στις ΗΠΑ γράφεται με Τεχνητή Νοημοσύνη

Με τη χρήση της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) γράφεται σχεδόν το 30% του κώδικα για λογισμικό στις ΗΠΑ, όπως διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science. Η εξάπλωση της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα αυτό είναι ραγδαία παγκοσμίως, αν και άνιση: το αντίστοιχο ποσοστό στην Κίνα είναι μόλις 12%.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το ερευνητικό κέντρο «Complexity Science Hub» που εδρεύει στην Αυστρία, ανέλυσε περισσότερες από 30 εκατομμύρια συνεισφορές στη γλώσσα προγραμματισμού Python, μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού στον κόσμο, από περίπου 160.000 προγραμματιστές στο GitHub, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα συνεργατικού προγραμματισμού παγκοσμίως. Η GitHub καταγράφει κάθε βήμα συγγραφής κώδικα, αλλά και προσθήκες, επεξεργασίες και βελτιώσεις, επιτρέποντας στους ερευνητές να παρακολουθούν την εργασία προγραμματισμού σε πραγματικό χρόνο.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την ανάλυση, στις ΗΠΑ ο κώδικας με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης αυξήθηκε από περίπου 5% το 2022 σε 29% το τελευταίο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των υπόλοιπων χωρών είναι μεγάλες. Στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 24% και στη Γερμανία 23%, ενώ ακολουθεί η Ινδία με 20%. Αντίθετα, στη Ρωσία το ποσοστό είναι 15% και στην Κίνα 12%.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ηγούνται, καθώς από εκεί προέρχονται τα κορυφαία μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Οι χρήστες στην Κίνα και τη Ρωσία αντιμετώπισαν εμπόδια στην πρόσβασή τους σε αυτά τα μοντέλα, τα οποία μπλόκαραν οι κυβερνήσεις τους ή οι ίδιοι οι πάροχοι», επισημαίνει ο Γιοχάνες Ουάτς, ερευνητής στο CSH και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Corvinus της Βουδαπέστης. Ο ίδιος προσθέτει ότι «πρόσφατες κινεζικές ανακαλύψεις, όπως το DeepSeek, που κυκλοφόρησαν μετά την επεξεργασία των δεδομένων στις αρχές του 2025, υποδηλώνουν ότι αυτό το χάσμα μπορεί να κλείσει γρήγορα».

Η μελέτη κατέδειξε επιπλέον ότι η χρήση της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης αύξησε την παραγωγικότητα των προγραμματιστών κατά 3,6% μέχρι το τέλος του 2024. Η χρήση της είναι ευρύτερη στους λιγότερο έμπειρους προγραμματιστές (στο 37% του κώδικά τους), σε σύγκριση με μόλις 27% για τους έμπειρους προγραμματιστές. Αντίθετα, όφελος παραγωγικότητας έχουν σχεδόν μόνο οι έμπειροι προγραμματιστές. Επιπλέον, οι έμπειροι προγραμματιστές πειραματίζονται περισσότερο με ασυνήθιστους συνδυασμούς υπαρχόντων εργαλείων λογισμικού. Τέλος, η μελέτη δεν διαπιστώνει διαφορές στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ γυναικών και ανδρών.

«Για τις επιχειρήσεις, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα το βασικό ερώτημα δεν είναι αν θα χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πώς θα γίνουν προσβάσιμα τα οφέλη της χωρίς να ενισχύονται οι ανισότητες», σημειώνει ο Ουάτς.