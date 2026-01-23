Απαραίτητο για τις αεροπορικές εταιρείες ή ένα δαπανηρό προνόμιο το Starlink του Ίλον Μασκ;

Μια διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάμεσα στον Ίλον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι, σχετικά με το κόστος εγκατάστασης της υπηρεσίας WiFi του Starlink, έχει αναζωπυρώσει μια μακροχρόνια συζήτηση στον τομέα της αεροπορίας: ποιος πραγματικά χρειάζεται ίντερνετ σε ύψος 30.000 ποδιών και ποιος είναι διατεθειμένος να πληρώσει για αυτό;

Σύμφωνα με το Reuters, για τις αεροπορικές εταιρείες που επιδιώκουν να προσελκύσουν επιβάτες σε premium ταξίδια, οι βιντεοκλήσεις και η απρόσκοπτη ροή δεδομένων γίνονται γρήγορα αδιαπραγμάτευτα. Ωστόσο, για τις αεροπορικές εταιρείες μικρών αποστάσεων και χαμηλού κόστους, όπως η Ryanair RYA.I, τα οικονομικά στοιχεία φαίνονται λιγότερο πειστικά.

Ο Μασκ μπορεί να χλευάζει τον Ο' Λίρι ως «απόλυτο ηλίθιο» επειδή αρνείται να εγκαταστήσει την υπηρεσία Starlink στα 600 και πλέον αεροσκάφη της Ryanair, αλλά ο Ιρλανδός επιχειρηματίας – ο οποίος δημιούργησε τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης μειώνοντας κάθε αποφεύξιμο κόστος – σίγουρα δεν είναι.

«Δεν θα περίμενες να πετάξεις με τη Ryanair και να έχεις την ίδια εμπειρία επιβάτη που θα είχες σε μια πτήση μεγάλων αποστάσεων», δήλωσε ο Νταίηβ Γουίλαν, αναλυτής της Valour Consultancy.

«Αν ο στόχος σου είναι απλώς να παρέχεις μια πραγματικά αξιόπιστη υπηρεσία μεταφοράς από το Α στο Β με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, τότε δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεις WiFi».

«Το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας»

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένης της British Airways ICAG.L, προσφέρουν WiFi εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για premium ταξίδια από την πανδημία και μετά, σε συνδυασμό με ταχύτερες και πιο αξιόπιστες δορυφορικές συνδέσεις, έχει οδηγήσει σε ευρύτερη υιοθέτηση.

Επί παραδείγματι, τον τελευταίο χρόνο, η LufthansaLHAG.DE, η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία SAS και η Virgin Atlantic υπέγραψαν συμβόλαια με την Starlink ή τους ανταγωνιστές της Viasat VSAT.O και Intelsat.

«Ιδιαίτερα στις διατλαντικές πτήσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό αποτελεί πλέον κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν είναι θέμα συζήτησης», δήλωσε ο Ben Smith, Διευθύνων Σύμβουλος της Air France-KLM AIRF.PA, στο Reuters.

«Αν θέλετε να προσελκύσετε Αμερικανούς πελάτες, δεν έχετε άλλη επιλογή από το να διαθέτετε Wi-Fi υψηλής ταχύτητας».

Οι δορυφόροι χαμηλότερης τροχιάς της Starlink της δίνουν ένα πλεονέκτημα, σύμφωνα με αναλυτές, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και επιτρέποντας συνεχείς βιντεοκλήσεις και streaming.

«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Starlink είναι το χρυσό πρότυπο», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της SAS, Anko van der Werff, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας στην αεροπορική του εταιρεία. Ωστόσο, δεν είναι φθηνή.

Ο Whelan της Valour Consultancy εκτιμά ότι η τιμή ανέρχεται σε περίπου 170.000 δολάρια ανά αεροσκάφος, ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος του υλικού και της εγκατάστασης.

Για τις αεροπορικές εταιρείες μεγάλων αποστάσεων, η επένδυση θα μπορούσε να ταιριάζει απόλυτα σε μια στρατηγική «freemium» – οι επιβάτες premium έχουν δωρεάν πρόσβαση, ενώ όλοι οι άλλοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιβράβευσης.

«Ολόκληρη η αγορά μεταβαίνει σε ένα μοντέλο «freemium», δήλωσε ο Whelan, προσθέτοντας ότι η Starlink συμβάλλει στην προώθηση αυτής της τάσης.

Η SpaceX, ιδιοκτήτρια της Starlink, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την τιμολόγηση.

Ryanair: Οι επιβάτες μας δεν θα πληρώσουν

Για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και μικρών αποστάσεων, ωστόσο, η σχέση κόστους-οφέλους φαίνεται διαφορετική.

Ο O' Λίρι λέει ότι οι κεραίες WiFi προσθέτουν βάρος στα αεροπλάνα και αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση, η οποία με τη σειρά της αυξάνει το κόστος καυσίμων.

Ο Μασκ απάντησε στο X λέγοντας ότι η αεροδυναμική αντίσταση είναι αμελητέα και έκανε μια ειρωνική απειλή ότι θα αγοράσει τη Ryanair και θα αντικαταστήσει τον CEO της.

Ο O' Λίρι, ωστόσο, είναι επίσης σκεπτικός ως προς το αν οι επιβάτες που προσέχουν τις τιμές θα πλήρωναν ακόμη και ένα μικρό ποσό 1-2 ευρώ (1,20-2,40 δολάρια) για WiFi εν πτήσει, ιδίως σε σύντομες πτήσεις.

«Δυστυχώς, η εμπειρία μας δείχνει ότι λιγότερο από το 10% των επιβατών μας θα πλήρωνε για αυτή την πρόσβαση και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αντέξουμε το κόστος των 150 ή 250 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως», δήλωσε ο O' Λίρι στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα.

«Ο μόνος τρόπος για να δούμε το Starlink να λειτουργεί στα αεροσκάφη μας σε πτήσεις μικρής απόστασης είναι να το προσφέρετε δωρεάν».