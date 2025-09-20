Η Tesla ανακαλεί τις οικιακές μπαταρίες Powerwall 2 στην Αυστραλία, έπειτα από αναφορές για πυρκαγιές που προκάλεσαν «μικρές υλικές ζημιές», σύμφωνα με την Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών.

Η ανάκληση αφορά έναν αδιευκρίνιστο αριθμό μονάδων Powerwall 2 που κατασκευάστηκαν στις ΗΠΑ και πωλήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2022. Τα στοιχεία κατασκευάστηκαν από έναν ανώνυμο τρίτο προμηθευτή. Παρά τις πυρκαγιές, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ανέφερε η ACCC σε ανακοίνωση ανάκλησης.

Η Powerwall 2 περιέχει μπαταρίες ιόντων λιθίου 14 kWh και συνήθως εγκαθίσταται παράλληλα με ηλιακούς συλλέκτες για την αποθήκευση της υπερβολικής ενέργειας που παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να εγγράψουν τις μπαταρίες τους σε ένα εικονικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να υποστηρίξουν το δίκτυο σε περιόδους βαριάς φόρτωσης. Η εγγραφή επεκτείνει την εγγύηση έως και 15 χρόνια και παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε τιμές χρήσης που θα τους βοηθήσουν να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, σύμφωνα με την Tesla.

Οι ιδιοκτήτες σπιτιών θα ειδοποιηθούν στην εφαρμογή Tesla εάν το Powerwall τους περιλαμβάνεται στην ανάκληση, και η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκφόρτισης των μπαταριών για να μειώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι ανακληθείσες μπαταρίες θα αντικατασταθούν δωρεάν και η εταιρεία «θα εξετάσει την αποζημίωση για την απώλεια εξοικονόμησης ενέργειας... κατά περίπτωση», ανέφερε η ACCC.