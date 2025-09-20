Aκρόπολη, δια πάσα νόσο

Μετά τον Γράμμο, οι Κουκουέδες καταλαμβάνουν κάπου - κάπου και την Ακρόπολη. Είναι και αυτή τοπίο για τις επαναστατικές δράσεις του Κόμματος. Όπως έγραψε πριν από λίγο ένας σύντροφος, «η Ακρόπολη ήταν το λίκνο της δημοκρατίας επάνω στην οποία αναπτύχθηκε η αποικιοκρατία και ο καπιταλισμός».

Έτσι, για να υπάρχει και θεωρητική τεκμηρίωση της κατάληψης. Βέβαια, η χθεσινή επαναστατική πράξη αφορούσε την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Προφανώς, προβλεπόταν στη σύμβαση έργου και όλοι καταλαβαινόμαστε.

Οι 5 φύλακες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Άλλωστε, αν οι κομμουνιστές θελήσουν κάτι, τίποτα δεν τους σταματά. Η ατσαλένια θέλησή τους λυγίζει και κάστρα άπαρτα. Τι είναι μια Ακρόπολη με 5 φύλακες; Συνεπώς, όσοι αναζητούν ευθύνες από τους φύλακες είναι άδικοι.

Το δε ΚΚΕ τυγχάνει της γνωστής ασυλίας, κτηθείσας ευθύς ως νομιμοποιήθηκε, πριν από ακριβώς 51 χρόνια. Ήταν μια από τις συμβάσεις της Μεταπολίτευσης. Το ΚΚΕ uber alles και νόμος είναι το δίκιο του εργάτη.

Μια και πήγα τόσο πίσω, ειλικρινά δε θυμάμαι επί Χαρίλαου Φλωράκη να γινόταν τέτοιες βέβηλες πράξεις ακτιβισμού. Θα μου πείτε τότε ήταν άλλες οι εποχές, υπήρχε η μεγάλη Σοβιετία υπήρχαν και τα κεφάλαια που έρεαν αφειδώς μέσω των λουξεμβουργιανών τραπεζών, σύμφωνα πάντα με τα αντικομμουνιστικά - αντισοβιετικά ρεπορτάζ, τα οποία καταδικάζω.

Τώρα λένε πως οι σύντροφοι θα πρέπει να δουλεύουν για το μεροκάματο. Δε γνωρίζω πόσο τιμολογείται η κατάληψη της Ακρόπολης όμως, λαμβάνοντας υπ΄όψη πως αποτελεί ένα παγκόσμιο μνημείο, σίγουρα το show θα ήταν ακριβοπληρωμένο, όπως θα ισχυριζόταν ένας κακόπιστος άνθρωπος.

Έγραφα πριν από μερικές μέρες πως ακόμα και στις μέρες του πιο ακραίου αντιαμερικανισμού ουδέποτε κυνηγήθηκαν Αμερικανοί τουρίστες. Τότε που οι ΗΠΑ κατηγορούνταν ως υπεύθυνες για τη δικτατορία και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δηλαδή για ζητήματα που αφορούσαν και πονούσαν την πατρίδα μας, ποτέ δεν αποδόθηκαν ευθύνες στους απλούς Αμερικανούς πολίτες.

Σήμερα, με φανατισμό κυνηγιούνται Ισραηλινοί τουρίστες, είδαμε να βγαίνουν τα φαιοκόκκινα περίπολα στους δρόμους της Αθήνας για να τους κυνηγήσουν και όλα αυτά με έναν ανεξήγητο φανατισμό.

Καλός φίλος μού είπε πως αυτός ο φανατισμός δεν είναι ανεξήγητος. Αυτές οι κινητοποιήσεις με τις χιλιάδες ραμμένες παλαιστινιακές σημαίες, κρύβουν χρήμα, πολύ χρήμα. Χρήμα που ρέει σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνον στην Ελλάδα. Ψάξε να βρεις ποιος το έχει!

Κι εγώ, καλόπιστος και ευήθης άνθρωπος, πίστευα πως όλα αυτά γίνονται από ευγενή κίνητρα. Βέβαια, κάπου διάβασα για κάποιες περίεργες χρηματοδοτήσεις ακροαριστερών οργανώσεων, αλλά μάλλον είναι διαδόσεις των σιωνιστών. Οι αριστεροί είναι υπεράνω χρημάτων. Και κάτι για ΜΚΟ και για κεφάλαια που διασπαθίστηκαν διάβασα, αλλά και αυτά δε θέλω να τα πιστέψω. Το φριπαλεστάιν δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτούργημα.