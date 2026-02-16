Η ραγδαία πρόοδος της Κίνας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αποτελεί πλέον απλώς μια πρόκληση, αλλά ένα «τεχνολογικό σοκ» που βρίσκεται μόλις στην αφετηρία του, προειδοποιούν κορυφαίοι αναλυτές.

Σύμφωνα με τον Rory Green, επικεφαλής οικονομολόγο της TS Lombard για την Κίνα, η εικόνα της Αμερικής ως της μοναδικής υπερδύναμης στον κλάδο της τεχνολογίας ανήκει πια στο παρελθόν.

Σε παρέμβασή του στο CNBC, ο Green υπογράμμισε ότι η Κίνα επιτυγχάνει κάτι ιστορικά πρωτοφανές: είναι η πρώτη αναδυόμενη οικονομία που τίθεται στην πρώτη γραμμή της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η στρατηγική του Πεκίνου βασίζεται σε ένα «εκρηκτικό» τρίπτυχο:

Καινοτομία αιχμής (μοντέλα όπως το DeepSeek). Χαμηλό κόστος παραγωγής (χάρη στην τεράστια εφοδιαστική αλυσίδα). Κρατική στήριξη (με τον Σι Τζινπίνγκ να λειτουργεί ως «tech bro» που διοχετεύει δισεκατομμύρια στον κλάδο).

Ήδη, το Πεκίνο έχει ενεργοποιήσει το εθνικό ταμείο AI ύψους 8,7 δισ. δολαρίων, ενώ η πρωτοβουλία «AI+» στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή της κινεζικής βιομηχανίας και κοινωνίας.

Η «μάχη» των τσιπ και το κλείσιμο της ψαλίδας

Παρά το προβάδισμα της αμερικανικής Nvidia, η Huawei στενεύει ταχύτατα την απόσταση. Αξιοποιώντας εγχώρια συμπλέγματα τσιπ και άφθονη, χαμηλού κόστους ενέργεια, η Κίνα καταφέρνει να κλιμακώνει την υπολογιστική της ισχύ με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν.

Ακόμη και ο Demis Hassabis, CEO της Google DeepMind, παραδέχθηκε ότι τα κινεζικά μοντέλα AI βρίσκονται πλέον μόλις «μερικούς μήνες» πίσω από τα αντίστοιχα δυτικά, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των προηγούμενων ετών.

Μια νέα «κινεζική τεχνολογική σφαίρα»

Το μεγαλύτερο διακύβευμα, ωστόσο, είναι η επιρροή στις αναδυόμενες οικονομίες. Ο Green προειδοποιεί για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας «κινεζικής τεχνολογικής στοίβας» (tech stack).

«Οι χώρες που δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας με την Κίνα έχουν μια απλή επιλογή: το πανάκριβο αμερικανικό μοντέλο ή το φθηνό και αποτελεσματικό κινεζικό πακέτο (5G, μπαταρίες, ηλιακά πάνελ, AI). Σε 5 έως 10 χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού ενδέχεται να τρέχει σε κινεζικό λογισμικό».