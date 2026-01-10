Μόλις τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, του chatbot που έφερε την Τεχνητή Νοημοσύνη στο προσκήνιο, φαινόταν ότι σχεδόν όλοι οι εκθέτες στην έκθεση CES στο Λας Βέγκας αυτή την εβδομάδα προωθούσαν μια συσκευή που λειτουργούσε με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ετήσια εκδήλωση προσελκύει τις μεγαλύτερες εταιρείες από τον παγκόσμιο κλάδο της τεχνολογίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες φέτος υπογράμμισαν τη μετάβαση από το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης στην «φυσική AI» με ρομποτική, ανθρωποειδή και τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.

Και ενώ οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας παρουσίασαν το σχέδιο για το πώς θα μοιάζουν οι ζωές και τα σπίτια τα επόμενα δύο χρόνια, δεκάδες επιχειρηματίες και άγνωστες εταιρείες συναγωνίστηκαν για να τραβήξουν την προσοχή με gadget που λειτουργούν με Τεχνητή Νοημοσύνη για εργασίες τόσο διαφορετικές από το όσο το κούρεμα έως την παροχή συναισθηματικής υποστήριξης.

Οι επενδυτές και οι αναλυτές είχαν το καθήκον να προβλέψουν ποιο hardware AI έχει τη δυνατότητα να γίνει επιτυχία στους καταναλωτές και να εξελιχθεί σε μια επιχείρηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί πραγματικά έναν ολόκληρο κύκλο καινοτομίας και ζήτησης», δήλωσε ο Κρις Μπέργκεϊ της Arm, επικεφαλής της μονάδας της εταιρείας τεχνολογίας chip που ασχολείται με υπολογιστές, τηλέφωνα και άλλα gadget AI.

Η Arm έχει αναδιοργανωθεί για να δημιουργήσει μια φυσική μονάδα AI με σκοπό να επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά της ρομποτικής.

Το ενδιαφέρον για τα ανθρωποειδή ρομπότ έχει αυξηθεί ραγδαία, καθώς οι εταιρείες θεωρούν τις μηχανές με ανθρώπινη μορφή ως το επόμενο μέτωπο στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Στην CES ρομπότ της νοτιοκορεατικής LG και άλλων εταιρειών έπαιζαν πόκερ και χόρευαν με τους συμμετέχοντες.

Ωστόσο, ο αργός ρυθμός με τον οποίο τα ανθρωποειδή ρομπότ εκτελούσαν τις εργασίες τους αντανακλούσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι προγραμματιστές, όπως η επεξεργαστική ισχύς, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και η αντιμετώπιση καταστάσεων που υπερβαίνουν τον προγραμματισμό τους. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί δεν αναμένουν να διατεθεί σύντομα ένα βιώσιμο ανθρωποειδές ρομπότ, τουλάχιστον όχι σε προσιτή τιμή.

Σύμπραξη hardware και software

Η κινεζική Lenovo διοργάνωσε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και η διευθύντρια της ανταγωνιστικής εταιρείας κατασκευής chip AMD, Λίσα Σου. Η Lenovo, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προσωπικών υπολογιστών στον κόσμο, παρουσίασε την πλατφόρμα φωνητικού βοηθού Qira AI, η οποία έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε όλες τις συσκευές και να παρέχει υπηρεσίες όπως αυτές της ταξιδιωτικής εταιρείας Expedia.

Η Meta ανακοίνωσε ότι έχει βελτιώσει τα προϊόντα Ray-Ban Display και Neural Band, τα οποία κυκλοφόρησαν πέρυσι, με λειτουργίες όπως ζωντανή εγγραφή, ενώ η Alphabet's Google παρουσίασε το AI Gemini για τηλεοράσεις και άλλες οικιακές συσκευές.

Στη συνέχεια, υπήρχαν οι πιο χρηστικές συσκευές που αναβαθμίστηκαν με AI, όπως και ένα κατοικίδιο τσέπης με προσωπικότητα που, σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, χρησιμοποιεί AI για να μεγαλώνει και να αλλάζει μαζί με τον ιδιοκτήτη του.

Μια εταιρεία παρουσίασε μια συσκευή AI για στεγνό καθάρισμα με τιμή 599 δολάρια, η οποία, όπως είπε, μπορεί να ανιχνεύσει το υλικό ενός ρούχου και να το καθαρίσει κατάλληλα σε τρία λεπτά.



Μια άλλη παρουσίασε ένα σετ κουρευτικών μηχανών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν στο κούρεμα των μαλλιών.

Αφού είδε μια σειρά από χλοοκοπτικές μηχανές, καρέκλες μασάζ, στρώματα και άλλα οικιακά είδη με Τεχνητή Νοημοσύνη, ο αναλυτής της Seaport Research, Τζέι Γκόλντμπεργκ, είπε ότι πολλά από αυτά τα gadget αναφέρονταν προηγουμένως ως «έξυπνες» συσκευές και ότι οι εταιρείες μπορεί να έχουν υιοθετήσει το όνομα Τεχνητή Νοημοσύνη ως τακτική μάρκετινγκ.

Οι περισσότερες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης λειτουργούν στο cloud, αλλά πιθανότατα θα μεταφερθούν σε συσκευές λόγω του κόστους, κάτι που θα απαιτήσει την ενσωμάτωση εξειδικευμένων λειτουργιών σε κάθε chip.

«Εκτός αν ζείτε σε μια σπηλιά από το 2025, πιθανότατα έχετε ακούσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πολύ ακριβή», δήλωσε ο Άραβιντ Σρινίβας, CEO της Perplexity AI, σε εκδήλωση της Intel.

Ο Τζιμ Τζόνσον επικεφαλής του τμήματος chip για PC της Intel, δήλωσε επίσης στο Reuters για τα τεράστια και αυξανόμενα κόστη επεξεργασίας δεδομένων των εταιρειών στο cloud.

Ο αμερικανικός κατασκευαστής chip παρουσίασε το chip Panther Lake AI για φορητούς υπολογιστές, το πρώτο προϊόν που κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας μια διαδικασία παραγωγής επόμενης γενιάς που ονομάζεται 18A. Η AMD ανακοίνωσε μια σειρά επεξεργαστών σχεδιασμένων για PC με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η AI μπορεί να κάνει τους υπολογιστές να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την ταχύτητα, τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την ασφάλεια, για παράδειγμα. Λιγότερο σαφές είναι αν οι καταναλωτές θα σπεύσουν να τα αγοράσουν.

«Νομίζω ότι ο μέσος καταναλωτής δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει τι σημαίνει πραγματικά ένας υπολογιστής Τεχνητής Νοημοσύνης ή τι μπορεί να κάνει για αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν σήμερα», δήλωσε στο Reuters ο Μπεν Μπάχαριν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογικών συμβουλών Creative Strategies. «Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει πιο σαφές με την πάροδο του χρόνου».