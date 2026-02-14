Οργανισμοί του Χόλιγουντ αντιδρούν έντονα σε ένα νέο μοντέλο δημιουργίας βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη, το Seedance 2.0, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη εξελιχθεί σε εργαλείο «κατάφωρης» παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η ByteDance, η κινεζική εταιρεία που πρόσφατα ολοκλήρωσε συμφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ (διατηρώντας συμμετοχή στη νέα κοινοπραξία), παρουσίασε το Seedance 2.0 νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το αναβαθμισμένο μοντέλο είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε Κινέζους χρήστες της εφαρμογής Jianying και η εταιρεία σχεδιάζει σύντομα να το διαθέσει παγκοσμίως μέσω της εφαρμογής CapCut.

Παρόμοια με εργαλεία όπως το Sora της OpenAI, το Seedance επιτρέπει τη δημιουργία βίντεο — επί του παρόντος έως 15 δευτερολέπτων — απλώς με την εισαγωγή ενός κειμενικού prompt. Όπως και το Sora, ωστόσο, προκάλεσε γρήγορα επικρίσεις για εμφανή έλλειψη επαρκών δικλίδων ασφαλείας ως προς τη χρήση της εικόνας πραγματικών προσώπων και πνευματικής ιδιοκτησίας στούντιο.

Αφού χρήστης της πλατφόρμας X δημοσίευσε σύντομο βίντεο στο οποίο ο Τομ Κρουζ μάχεται τον Μπραντ Πιτ — το οποίο, όπως ανέφερε, δημιουργήθηκε με «δύο γραμμές prompt στο Seedance 2» — ο σεναριογράφος του Deadpool, Ρετ Ρις, σχολίασε: «Δεν θέλω να το πω. Πιθανότατα τελειώσαμε».

Η Motion Picture Association εξέδωσε σύντομα ανακοίνωση, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Τσαρλς Ρίβκιν να ζητά από την ByteDance να «σταματήσει άμεσα την παραβατική δραστηριότητα».

Η πρωτοβουλία Human Artistry Campaign — που υποστηρίζεται από συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις του Χόλιγουντ — καταδίκασε το Seedance 2.0 ως «επίθεση σε κάθε δημιουργό παγκοσμίως», ενώ το σωματείο ηθοποιών SAG-AFTRA δήλωσε ότι «στέκεται στο πλευρό των στούντιο καταδικάζοντας την κατάφωρη παραβίαση που επιτρέπει το νέο μοντέλο βίντεο AI της ByteDance».

Βίντεο που δημιουργήθηκαν με το Seedance φαίνεται να περιλαμβάνουν χαρακτήρες της Disney, όπως ο Spider-Man, ο Darth Vader και ο Grogu — γνωστός ως Baby Yoda — γεγονός που ώθησε την εταιρεία να κινηθεί νομικά.

Σύμφωνα με το Axios, η Disney απέστειλε επιστολή παύσης και αποχής (cease-and-desist), κατηγορώντας την ByteDance για «ψηφιακή αρπαγή πνευματικής ιδιοκτησίας» και υποστηρίζοντας ότι «ιδιοποιείται χαρακτήρες της Disney μέσω αναπαραγωγής, διανομής και δημιουργίας παράγωγων έργων».