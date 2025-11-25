Στρατηγική συνεργασία Bolt και Pony.ai με αντικείμενο λύσεις τεχνολογίας αυτόνομης μετακίνησης στην Ευρώπη

Η Bolt, ηγετική ευρωπαϊκή πλατφόρμα στον τομέα της αστικής μετακίνησης και η Pony.ai, παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, ανακοίνωσαν σήμερα στρατηγική συνεργασία τους με σκοπό να φέρουν την αυτόνομη μετακίνηση στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η συνεργασία αυτή θα ενσωματώσει την πρωτοποριακή τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 4 της Pony.ai στο εκτεταμένο οικοσύστημα της Bolt. Αρχικά, η συνεργασία θα εστιάσει σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, επικύρωση της ασφάλειας και σχεδιασμό της εμπειρίας χρήσης, με στόχο την παροχή πλήρως αυτόνομων, χωρίς οδηγό, δυνατοτήτων. Οι πρώτες πόλεις για πιλοτική εφαρμογή θα επιλεγούν τόσο από κράτη μέλη της ΕΕ όσο και από ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ.

Η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της Pony.ai στην Ευρώπη, αξιοποιώντας την κανονιστική τεχνογνωσία της Bolt και το εκτεταμένο δίκτυό της σε ολόκληρη την ήπειρο. Η Bolt, που ιδρύθηκε το 2013 στην Εσθονία, δραστηριοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 50 χώρες και 600 πόλεις, παρέχοντας υπηρεσίες κοινόχρηστης κινητικότητας σε περισσότερους από 200 εκατομμύρια πελάτες.

O Dr. James Peng, Ιδρυτής και CEO της Pony.ai, δήλωσε: «Η συνεργασία με τη Bolt αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή μας επέκταση. Συνδυάζοντας την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Pony.ai με τη σε βάθος γνώση της ευρωπαϊκής κινητικότητας που διαθέτει η Bolt, μπορούμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση της ασφαλούς και αξιόπιστης τεχνολογίας robotaxi. Η Ευρώπη αποτελεί μια ραγδαία αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά για την αυτόνομη κινητικότητα και πιστεύουμε πως αυτή η συνεργασία θα μας προσφέρει ένα ισχυρό έρεισμα για μελλοντική ανάπτυξη. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε νέα αξία μαζί».

O Markus Villig, ιδρυτής και CEO της Bolt, δήλωσε: «Τα αυτόνομα οχήματα θα μετασχηματίσουν τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι άνθρωποι και τα αγαθά, και η Bolt είναι υπερήφανη που συνεργάζεται με την Pony.ai, καθώς η εταιρεία επεκτείνει την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης που διαθέτει. Ως η μοναδική, αυτόνομη, ευρωπαϊκής προέλευσης πλατφόρμα ride-hailing που ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, η Bolt βρίσκεται σε μια μοναδική θέση, ώστε να συμβάλλει στην υπεύθυνη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ΑVs, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων».

Με όραμα την «αυτόνομη κινητικότητα παντού», η Pony.ai συνεχίζει να προωθεί την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση των robotaxis παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει εγκαθιδρύσει την παρουσία της σε 8 χώρες μέσω συνεργασιών και έχει διανύσει περισσότερα από 55 εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών και λειτουργίας αυτόνομης οδήγησης σε ανοιχτούς δρόμους παγκοσμίως.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η Pony AI Inc. ("Pony.ai") είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μεγάλης κλίμακας εμπορική αξιοποίηση της αυτόνομης κινητικότητας.

Αξιοποιώντας την vehicle-agnostic Virtual Driver τεχνολογία – μια ολοκληρωμένη τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης που ενσωματώνει αρμονικά το ιδιόκτητο λογισμικό (software), hardware, και υπηρεσίες, η Pony.ai αναπτύσσει ένα εμπορικά βιώσιμο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο που επιτρέπει τη μαζική παραγωγή και διάθεση οχημάτων για πολλαπλές χρήσεις στις μεταφορές

. Ιδρυθείσα το 2016, η Pony.ai έχει επεκτείνει την παρουσία της στην Κίνα, την Ευρώπη, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, τη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές, διασφαλίζοντας διευρυμένη πρόσβαση στην προηγμένη τεχνολογία της.

Η Pony.ai είναι η μοναδική εταιρεία που λειτουργεί εμπορικά πλήρως αυτόνομα Robotaxi σε 4 πόλεις της Κίνας (Beijing, Guangzhou, Shanghai, Shenzhen). Η Pony.ai διαχειρίζεται ένα στόλο που αποτελείται από 720 Robotaxi και περίπου 200 Robotrucks. Μέχρι σήμερα, η Pony.ai έχει διανύσει πάνω από 55 εκατ. χιλιόμετρα αυτόνομης δοκιμής και λειτουργίας σε ανοικτούς δρόμους παγκοσμίως.

Η Bolt είναι ευρωπαϊκή πλατφόρμα στον τομέα της αστικής μετακίνησης που ιδρύθηκε το 2013. Η Bolt έχει δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες και 600 πόλεις διεθνώς, προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών κοινόχρηστης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ride-hailing, ενοικίαση scooter, ηλεκτρικών ποδηλάτων και αυτοκινήτων σε περισσότερους από 200 εκατ. πελάτες.

Πάνω από 4,5 εκατ. οδηγοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Bolt. Στόχος της εταιρείας είναι να επιταχύνει τη μετάβαση από την χρήση ιδιωτικών οχημάτων στην κοινόχρηστη κινητικότητα, προσφέροντας καλύτερες εναλλακτικές για κάθε μεταφορική ανάγκη.