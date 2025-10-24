Η έκθεση των hedge funds σε τεχνολογικό υλικό σχετικό με την Τεχνητή Νοημοσύνη έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της τον Οκτώβριο από τότε που η Goldman Sachs άρχισε να παρακολουθεί τα δεδομένα το 2016, ανέφερε η αμερικανική τράπεζα σε σημείωμα προς τους πελάτες της.

Η αγορά μετοχών από hedge funds σε εταιρείες ημιαγωγών και σχετικών τσιπ, οι οποίες θεωρούνται ευαίσθητες στους οικονομικούς και επιχειρηματικούς κύκλους, υποδηλώνει ότι οι κερδοσκόποι πιστεύουν ότι οι ανοδικές τάσεις των αγορών θα συνεχιστούν, ανέφερε η Goldman σε σημείωμα την Πέμπτη, το οποίο είδε το Reuters την Παρασκευή.

Οι αγορές μετοχών από τα hedge funds επικεντρώθηκαν σε «long» θέσεις, στοιχηματίζοντας ότι αυτές οι μετοχές θα ανέβουν, σε εταιρείες της Ασίας και των ΗΠΑ, ανέφερε η τράπεζα.

Ο επικεφαλής στρατηγικός επενδυτής της BCA Research για τις ΗΠΑ, Νταγκ Πέτα, ανέφερε σε ερευνητική σημείωση την Τρίτη ότι οι εταιρείες που είναι έτοιμες να επωφεληθούν από τα μελλοντικά κέρδη ή τις επενδύσεις στον τομέα της AI ευδοκιμούν, ενώ εκείνες που δεν έχουν σχέση με την AI υστερούν.

Οι υπηρεσίες επικοινωνιών, η τεχνολογία και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι μεταξύ των υποτομέων του S&P με την καλύτερη απόδοση μέχρι στιγμής φέτος.

Ωστόσο, για τα hedge funds, ο ενθουσιασμός για τις μετοχές τεχνολογίας έχει μετατοπιστεί, σύμφωνα με την Goldman Sachs. Οι κερδοσκόποι έχουν μειώσει τις συναλλαγές τους σε αμερικανικές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θεωρούνται επίσης μέρος του τομέα που υποστηρίζει τους διακομιστές που τροφοδοτούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη της.

Τα hedge funds επίσης απομακρύνθηκαν από την γενική εστίαση στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, τις λεγόμενες Magnificent Seven.

Η στροφή προς τους ημιαγωγούς και τον σχετικό εξοπλισμό ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Οι αγορές σε ασιατικές εταιρείες τεχνολογίας οδήγησαν σε συνολικές εισροές στις αναδυόμενες αγορές εκτός της Κίνας, όπου η θέση έχει φτάσει σε «νέα πολυετή υψηλά», σύμφωνα με την τράπεζα.