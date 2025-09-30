Στα 4,3 τα έσοδα της OpeaAI για το πρώτο εξάμηνο - Άνοδος 16% λόγω της ζήτησης για την AI

Σε πάνω από 4,3 δισ. δολάρια φέρεται να έφτασαν τα έσοδα της OpenAΙ για το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας ετήσια άνοδο κοντά στο 16% όπως μετέδωσε το The Information την Τρίτη.

Η μητρική του ChatGPT συνεχίζει να «πατάει» πάνω στην ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται να δαπάνησε 2,5 δισ. δολάρια σε δαπάνες ρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη AI και τη λειτουργία του ChatGPT.

Οι ευρύτερες δαπάνες έρευνα και ανάπτυξη κόστισαν στην έρευνα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τo δημοσίευμα.

Η OpenAI φαίνεται να επιτυγχάνει τον ετήσιο στόχο εσόδων των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τον στόχο καύσης μετρητών των 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Αύγουστο το Reuters ανέφερε ότι η OpenAI βρισκόταν σε αρχικό στάδιο συζητήσεων σχετικά με μια πώληση μετοχών που θα επέτρεπε στους υπαλλήλους να εξαργυρώσουν τις μετοχές τους και πιθανόν θα αποτιμούσε την εταιρεία σε περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Nvidia ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI και θα προμηθεύσει τσιπ για κέντρα δεδομένων.