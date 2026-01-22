Το Spotify επιστρατεύει την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη δημιουργία νέων playlist

Μετά από μια σύντομη περίοδο δοκιμών με χρήστες στη Νέα Ζηλανδία, το Spotify έχει προσφέρει στους χρήστες στις ΗΠΑ και τον Καναδά νέες επιλογές δημιουργίας playlist, με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Prompted Playlists βρίσκεται ακόμα σε φάση δοκιμών, αλλά η επέκτασή του σε μεγάλες αγορές υποδηλώνει ότι είναι σχεδόν έτοιμο για την κυκλοφορία του.

Αν και υπάρχουν ήδη πολλοί τρόποι για τη δημιουργία playlist, η τελευταία επιλογή του Spotify προσφέρει στους χρήστες έναν νέο τρόπο αξιοποίησης της AI. Οι playlist μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας προτροπές φυσικής γλώσσας, όπως ακριβώς όταν αλληλεπιδράτε με κάτι όπως το ChatGPT ή το Copilot.

Το Spotify έχει αποφασίσει να κάνει αυτή τη λειτουργία αποκλειστική για τους συνδρομητές Premium και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραμείνει έτσι.

Το Spotify περιέγραψε τη λειτουργία ως έναν τρόπο που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να «περιγράψουν ακριβώς τι θέλουν να ακούσουν χρησιμοποιώντας τα δικά τους λόγια και, στη συνέχεια, να δημιουργήσουν μια λίστα αναπαραγωγής με βάση το ιστορικό ακροάσεών τους και τα τρέχοντα μουσικά γεγονότα».

Ενώ οι playlist είναι προεπιλεγμένα εξατομικευμένες για τον δημιουργό τους, οι χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να ξεφύγουν από τις συνήθεις ακουστικές τους συνήθειες και να λάβουν διαφορετικές προτάσεις. Δηλαδή, μπορούν να ζητήσουν συγκεκριμένα από την Tεχνητή Nοημοσύνη να μην χρησιμοποιήσει το δικό τους ιστορικό ακροάσεων ως σημείο αναφοράς, ή μπορούν να της δώσουν οδηγίες να τους παρουσιάσει τραγούδια που δεν έχουν ακούσει ποτέ πριν.

Σύμφωνα με το TechCrunch, τα prompts δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν μουσική ορολογία. Για παράδειγμα, οι χρήστες θα μπορούσαν να ζητήσουν μια λίστα αναπαραγωγής εμπνευσμένη από τον καιρό ή από την αγαπημένη τους τηλεοπτική εκπομπή.

Το Spotify αναφέρει ότι οι η νέα έκδοση είναι πιο συντονισμένη με τις μουσικές τάσεις και την κουλτούρα σε πραγματικό χρόνο, κατανοεί το πλήρες φάσμα της συμπεριφοράς ακρόασης ενός χρήστη — όχι μόνο τι έχει ακούσει πρόσφατα — και προσφέρει βαθύτερο έλεγχο

Η λειτουργία θα έχει ορισμένους περιορισμούς χρήσης, καθώς βρίσκεται ακόμα σε φάση beta, οι οποίοι ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Η εταιρεία δεν μπόρεσε να πει πότε οι Prompted Playlists θα φτάσουν στους συνδρομητές παγκοσμίως, σημειώνοντας ότι πρώτα θέλει να μάθει από αυτές τις αρχικές αγορές για να ενημερώσει τις μελλοντικές εκδόσεις.