Spotify: Αναπτύσσει εργαλεία ΤΝ σε συνεργασία με τις δισκογραφικές

Το Spotify, η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming μουσικής στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες για τη «υπεύθυνη» χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η εταιρεία δήλωσε ότι επιθυμεί να δημιουργήσει εργαλεία ΤΝ που «δίνουν προτεραιότητα στους καλλιτέχνες και τους συνθέτες» και σέβονται τα πνευματικά τους δικαιώματα.

Ο «κολοσσός» του streaming θα αποκτήσει άδεια χρήσης μουσικής από τις τρεις δισκογραφικές εταιρείες που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου: Sony Music, Universal Music Group και Warner Music Group.

Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η προσθήκη περισσότερης Τεχνητής Νοημοσύνης στην πλατφόρμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων από το streaming για τους καλλιτέχνες.

Στην συμφωνία συμμετέχουν επίσης η εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων Merlin και η εταιρεία ψηφιακής μουσικής Believe.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα είναι αυτά τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά το Spotify δήλωσε ότι έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει πάνω στα πρώτα της προϊόντα.

Το Spotify δήλωσε ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει «ευρύ φάσμα απόψεων σχετικά με τη χρήση εργαλείων δημιουργικής μουσικής εντός της καλλιτεχνικής κοινότητας» και ότι σκοπεύει να επιτρέψει στους καλλιτέχνες να επιλέξουν αν θέλουν να συμμετάσχουν.

Αυτό συμβαίνει καθώς μια σειρά από γνωστούς μουσικούς, όπως η Dua Lipa, ο Elton John και ο Paul McCartney, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο γεγονός ότι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης εκπαιδεύουν εργαλεία Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) στη μουσική τους χωρίς αμοιβή ή άδεια.

Το Spotify δήλωσε ότι θα διασφαλίσει ότι οι καλλιτέχνες, οι συνθέτες και οι κάτοχοι των δικαιωμάτων θα «αποζημιώνονται κατάλληλα για τη χρήση του έργου τους και θα αναγνωρίζονται με διαφάνεια για τη συμβολή τους».

Αυτό θα γίνει μέσω «εκ των προτέρων συμφωνιών» και όχι «ζητώντας συγγνώμη εκ των υστέρων».

«Η τεχνολογία πρέπει πάντα να εξυπηρετεί τους καλλιτέχνες, και όχι το αντίστροφο», δήλωσε ο συνπρόεδρος της εταιρείας Alex Norstrom.

Πάντως, η εταιρεία διαχείρισης καλλιτεχνών MidCitizen Entertainment, με έδρα τη Νέα Ορλεάνη, δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει «μολύνει το δημιουργικό οικοσύστημα».