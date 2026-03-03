«Σεισμός» στην ΤΝ: Μαζική αποχώρηση χρηστών από το ChatGPT-Στο 295% οι απεγκαταστάσεις

Η πρόσφατη συμφωνία της OpenAI με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (το οποίο μετονομάστηκε σε «Υπουργείο Πολέμου» από την κυβέρνηση Τραμπ) προκάλεσε πρωτοφανείς κλυδωνισμούς στα μερίδια αγοράς της ΤΝ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλυτών Sensor Tower, οι απεγκαταστάσεις (uninstalls) της εφαρμογής ChatGPT στις ΗΠΑ σημείωσαν εκρηκτική άνοδο 295% το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και πρόκειται για μια δραματική απόκλιση από τον μέσο όρο του 9% που κατέγραφε η εφαρμογή τον τελευταίο μήνα.

Παράλληλα, οι νέες λήψεις (downloads) του ChatGPT υποχώρησαν κατά 13% το Σάββατο και περαιτέρω 5% την Κυριακή, ανατρέποντας το θετικό μομέντουμ ανάπτυξης που εμφάνιζε η εταιρεία πριν από την ανακοίνωση της στρατιωτικής συνεργασίας. Η δυσαρέσκεια αποτυπώνεται και στις αξιολογήσεις των χρηστών, με τις αρνητικές κριτικές (1 αστέρα) να εκτοξεύονται κατά 775% μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Το «άλμα»του Claude

Στον αντίποδα, η ανταγωνίστρια Anthropic κεφαλαιοποιεί τη στάση της να αρνηθεί τη συνεργασία με το Πεντάγωνο. Επικαλούμενη ανησυχίες για τη χρήση της AI σε συστήματα μαζικής επιτήρησης και αυτόνομα οπλικά συστήματα, η εταιρεία είδε τη δημοτικότητα της εφαρμογής της, Claude, να εκτινάσσεται.

Τα στοιχεία δείχνουν άνοδο στα downloads και συγκεκριμένα αύξηση 51% το Σάββατο, με την εφαρμογή να καταλαμβάνει την 1η θέση στο U.S. App Store.

Παράλλληλα, το Claude φιγουράρει πλέον στην κορυφή των free apps σε έξι ακόμα χώρες (Καναδάς, Γερμανία, Ελβετία κ.α.), ενώ σύμφωνα με την Appfigures, είναι η πρώτη φορά που οι ημερήσιες λήψεις του Claude ξεπέρασαν αυτές του ChatGPT στις ΗΠΑ.

Παρότι η Similarweb επιβεβαιώνει πως η κίνηση του Claude είναι 20 φορές υψηλότερη σε σχέση με τον Ιανουάριο, ορισμένοι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το αν πρόκειται για μια παροδική πολιτική αντίδραση των καταναλωτών ή για μια μόνιμη στροφή προς μοντέλα AI που προτάσσουν την ηθική και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για την OpenAI, η πρόκληση είναι πλέον διπλή: να διατηρήσει τα κερδοφόρα κρατικά συμβόλαια χωρίς να απολέσει τη μαζική βάση χρηστών που την κατέστησε κυρίαρχη στην αγορά.