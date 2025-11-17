Οι εταιρείες κατασκευής τσιπ και οι αναλυτές προειδοποιούν για έλλειψη στα τσιπ μνήμης που θα μπορεί να πλήξει τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και αυτοκινήτων το επόμενο έτος, καθώς οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην τεράστια ζήτηση που δημιουργεί η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα την Παρασκευή, ο διευθύνων σύμβουλος της Semiconductor Manufacturing International Corp,της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής τσιπ στην Κίνα, δήλωσε ότι οι φόβοι για έλλειψη τσιπ μνήμης ωθούν τους πελάτες της να αναβάλλουν τις παραγγελίες για άλλους τύπους τσιπ που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα τους.

«Όλοι διστάζουν να κάνουν πολλές παραγγελίες ή να στείλουν πολλά προϊόντα το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, επειδή δεν γνωρίζουν πόσα κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα ή άλλα προϊόντα (σ.σ. η βιομηχανία τσιπ μνήμης) μπορούν να προμηθεύσει», δήλωσε ο Zhao Haijun, συν-διευθύνων σύμβουλος της SMIC.

Οι αναλυτές λένε ότι αυτές οι ανησυχίες για τον περιορισμό της προσφοράς προκύπτουν καθώς οι κατασκευαστές τσιπ επικεντρώνονται στα προηγμένα τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με λιγότερη έμφαση στην παραγωγή που απαιτείται για τα καταναλωτικά προϊόντα.

«Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης καταναλώνει σίγουρα μεγάλο μέρος της διαθέσιμης προσφοράς τσιπ, και το 2026 φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερο από το τρέχον έτος όσον αφορά τη συνολική ζήτηση», δήλωσε ο Νταν Νίστεντ, αντιπρόεδρος έρευνας της TriOrient, στο CNBC.

Οι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν κυρίως με επεξεργαστές από σχεδιαστές τσιπ όπως η Nvidia.

Αυτοί οι επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε έναν τύπο μνήμης γνωστό ως μνήμη υψηλης ευρυζωνικότητας ή HBM, ο οποίος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επικερδής για εταιρείες μνήμης όπως η SK Hynix και η Micron.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ κακό για τους υπολογιστές, τους φορητούς υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και την αυτοκινητοβιομηχανία, που εξαρτώνται από φθηνά τσιπ μνήμης», είπε ο Νίστεντ.

Ίσως ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι η βιομηχανία μνήμης υπέστη σοβαρές υφέσεις το 2023 και μέρος του 2024, με αποτέλεσμα την υποεπένδυση στον κλάδο. «Τώρα δημιουργούν νέα παραγωγική ικανότητα, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να τεθεί σε λειτουργία».

«Η έλλειψη προσφοράς έχει ήδη επηρεάσει τα smartphone και τα set-top box χαμηλής κατηγορίας, αλλά πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος μπορεί να επεκταθεί», πρόσθεσε.