OnlyFans: Πουλάει το 60% στην Architect Capital – Στα 5,5 δισ. δολάρια το deal

Η OnlyFans εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της στην επενδυτική εταιρεία Architect Capital, σε μια συμφωνία που αποτιμά την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο για ενήλικες σε περίπου 5,5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, όπως δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Η Architect, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση σχεδόν του 60% των μετοχών της OnlyFans, ανέφερε η πηγή. Εξαιρουμένου του χρέους, η συμφωνία θα αποτιμά την online πλατφόρμα σε σχεδόν 3,5 δις δολάρια.

Η Architect βλέπει δυνατότητες ανάπτυξης της υποδομής της OnlyFans για την πληρωμή δημιουργών που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, σύμφωνα με μια παρουσίαση που στάλθηκε στους επενδυτές της εταιρείας και την οποία είδε η Wall Street Journal, η οποία είχε αναφερθεί νωρίτερα στην εξέλιξη αυτή.

Η επενδυτική εταιρεία πρόσθεσε ότι η OnlyFans, η οποία αποφέρει σχεδόν 1,6 δισ δολάρια σε ετήσια καθαρά έσοδα, έχει προοπτική για IPO το 2028, σύμφωνα με το δημοσίευμα του WSJ.

Η μητρική εταιρεία της OnlyFans, Fenix International Ltd, βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την πώληση της εταιρείας σε μια ομάδα επενδυτών με αποτίμηση περίπου 8 δισ δολαρίων, όπως είχε αναφερθεί αποκλειστικά από το Reuters πέρυσι.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα, η δημοτικότητα της οποίας εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, είναι γνωστή κυρίως για το ότι επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου για ενήλικες να χρεώνουν συνδρομές. Η OnlyFans λαμβάνει το 20% των κερδών των δημιουργών.

Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Leonid Radvinsky, ένας Ουκρανοαμερικανός που την αγόρασε το 2018.