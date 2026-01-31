Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: Πρωτιά στην υδροπονία – Το «cluster» θερμοκηπίων που μεγαλώνει κάθε χρόνο

Σε αιχμή της υδροπονικής θερμοκηπιακής παραγωγής εξελίχθηκε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με σύγχρονες μονάδες να επεκτείνονται χρόνο με τον χρόνο, δίνοντας υψηλές αποδόσεις, στηρίζοντας την τοπική απασχόληση και ανοίγοντας τον δρόμο για εξαγωγές, την ώρα που η κλιματική αστάθεια πιέζει τις συμβατικές καλλιέργειες. Ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, εξηγεί στα Μακεδονικά Νέα πώς η Περιφέρεια «έχτισε» αυτό το προβάδισμα, ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και γιατί θεωρεί ότι το μοντέλο είναι βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό.

