Οικοδομική δραστηριότητα: Ανθεκτικότητα στις άδειες, πιέσεις σε επιφάνεια και όγκο – Ο ρόλος της Κ. Μακεδονίας στον οικοδομικό χάρτη

Μικτή εικόνα παρουσιάζει η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).Σε εθνικό επίπεδο, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών κινείται ανοδικά, ωστόσο η συνολική επιφάνεια και ο όγκος των νέων κατασκευών υποχωρούν, αποτυπώνοντας μια σαφή μετατόπιση της αγοράς προς μικρότερα έργα και μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα ως προς το επενδυτικό αποτύπωμα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κεντρική Μακεδονία ξεχωρίζει ως κρίσιμη περιφέρεια. Παρά τις πιέσεις στον αριθμό αδειών και στην επιφάνεια, εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις στον όγκο κατασκευών, στοιχείο που υποδηλώνει διαφορετική ποιότητα και κλίμακα έργων.

