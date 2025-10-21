Ένα ανθρωποειδές ρομπότ που μπορεί να σου προσφέρει ένα ποτήρι νερό, ένα σφαιρικό ρομπότ που μπορεί να κινηθεί και να σταματήσει με ακρίβεια σε οποιοδήποτε σημείο στο έδαφος, αλλά κι ένα ρομποτικό σκυλί Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να ανέβει απότομες πλαγιές και μπορεί ακόμη να πάρει την κατάλληλη πόζα υπόκλισης για να φωτογραφηθεί, είναι μερικά από τα καινοτόμα και τεχνολογικά εξελιγμένα ρομπότ που βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής των επισκεπτών στην 138η Έκθεση Εισαγωγών-Εξαγωγών της Κίνας (CIEF), γνωστή και ως Έκθεση της Καντόνας.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στις (15-19 Οκτωβρίου) στην πόλη Γκουανγκζού στα νότια της Κίνας με τη συμμετοχή αριθμού-ρεκόρ περισσότερων από 32.000 εκθετών.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η αναφερόμενη έκθεση παρουσίασε μία ζώνη υπηρεσιών ρομπότ, με τη συμμετοχή 46 εταιριών που έχουν ηγετική θέση στον τομέα των ρομποτικών υπηρεσιών, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ν’ αντιμετωπίζεται στις ρομποτικές τεχνολογίες αιχμής.

“Η Κίνα εξελίσσεται σε μία ηγετική δύναμη στη ρομποτική βιομηχανία. Είμαι εντυπωσιασμένος από την ποικιλία και την ποιότητα αυτών των ρομπότ. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα, για τα οποία, νομίζω ότι θα είναι ευπρόσδεκτα στις αγορές της Μέσης Ανατολής, ενώ έχουμε αρχίσει συζητήσεις με κινεζικές εταιρίες”, δήλωσε ο Μουντασάρ Αλμπεσαίερ, ένας αγοραστής από τη Σαουδική Αραβία.