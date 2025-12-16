Οι ΗΠΑ απειλούν την ΕΕ με αντίποινα, μετά το πρόστιμο στο X του Ίλον Μασκ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ απείλησε την Τρίτη με μια σειρά πιθανών αντιποίνων, μετά την επιβολή προστίμου από τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να επιβάλει τέλη ή περιορισμούς σε ξένες υπηρεσίες.

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, σε μια ανάρτηση στο X, δήλωσε ότι θα «χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του» και ανέφερε μια σειρά εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Accenture, DHL, Siemens και Spotify.

«Σε περίπτωση που χρειαστούν ανταποκρινόμενα μέτρα, η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει την επιβολή τελών ή περιορισμών σε ξένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέτρων», ανέφερε το γραφείο του USTR στην ανάρτηση.