Ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2022 έως το 2024, ανέλαβε ανώτερες συμβουλευτικές θέσεις στις εταιρείες Microsoft και Anthropic, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian.

Επιστολές από το γραφείο του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου για τις Επιχειρηματικές Διορισμούς (Acoba), που αποκάλυψαν τις νέες θέσεις του Σούνακ, εξέφρασαν ανησυχίες ότι οι πληροφορίες που διαθέτει ως πρώην πρωθυπουργός των Συντηρητικών θα μπορούσαν να «προσφέρουν στη Microsoft αθέμιτο πλεονέκτημα».

Ο Σούνακ έχει ήδη ιστορικό συνεργασίας με τη Microsoft, η οποία διατηρεί ενεργά συμβόλαια με διάφορα υπουργεία της βρετανικής κυβέρνησης. Το 2023, είχε ανακοινώσει συμφωνία ύψους 2,5 δισ. λιρών με τη Microsoft για επενδύσεις σε νέα κέντρα δεδομένων και εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Acoba σημείωσε επίσης ότι «υπάρχει εύλογη ανησυχία πως ο διορισμός σας θα μπορούσε να εκληφθεί ως παροχή αθέμιτης πρόσβασης και επιρροής εντός της βρετανικής κυβέρνησης… δεδομένης της συνεχιζόμενης συζήτησης σχετικά με τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και της έντονης παγκόσμιας διαμάχης και άσκησης πίεσης γύρω από την κατάλληλη προσέγγιση».

Ο Σούνακ δήλωσε ότι θα αποφύγει οποιαδήποτε συμβουλευτική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη χάραξη πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιοριζόμενος σε ανώτερου επιπέδου απόψεις για μακροοικονομικές και γεωπολιτικές τάσεις, και ότι δεν θα συμμετέχει σε δραστηριότητες lobbying. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως θα δωρίσει τον μισθό του στο Richmond Project, μια φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε φέτος μαζί με τη σύζυγό του.

Ο πρώην πρωθυπουργός διατελεί επίσης ανώτερος σύμβουλος της επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs και συγγράφει ομιλίες για εταιρείες όπως οι Bain Capital και Makena Capital.

Ο Σούνακ δεν είναι ο πρώτος Βρετανός πολιτικός που αναλαμβάνει ρόλους συμβούλου τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Ο πρώην ανώτερος πολιτικός του σύμβουλος, Λίαμ Μπουθ-Σμιθ, εργάζεται επίσης για την Anthropic, ενώ ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Νικ Κλεγκ, υπηρέτησε ως πρόεδρος παγκόσμιων υποθέσεων της Meta έως τον Ιανουάριο του 2025.

