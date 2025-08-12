Όταν ο Μπιλ Ντάλυ εντάχθηκε στο ερευνητικό εργαστήριο της Nvidia το 2009, η εταιρεία απασχολούσε μόνο περίπου δώδεκα άτομα και επικεντρωνόταν στο ray tracing, μια τεχνική απόδοσης που χρησιμοποιείται στα γραφικά υπολογιστών.

Αυτό το κάποτε μικρό ερευνητικό εργαστήριο απασχολεί πλέον περισσότερα από 400 άτομα, τα οποία έχουν συμβάλει στη μεταμόρφωση της Nvidia από μια νεοφυής εταιρεία GPU βιντεοπαιχνιδιών στη δεκαετία του '90 σε μια εταιρεία αξίας 4 τρισ. δολαρίων που τροφοδοτεί την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Τώρα, το ερευνητικό εργαστήριο της εταιρείας έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογίας που απαιτείται για την τροφοδοσία της ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και μέρος αυτής της εργαστηριακής εργασίας ήδη εμφανίζεται σε προϊόντα. Η εταιρεία παρουσίασε τη Δευτέρα ένα νέο σύνολο παγκόσμιων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, βιβλιοθηκών και άλλων υποδομών για προγραμματιστές ρομποτικής.

Ο Ντάλυ, ο οποίος είναι πλέον επικεφαλής επιστήμονας της Nvidia, άρχισε να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Nvidia το 2003, ενώ εργαζόταν στο Στάνφορντ. Όταν λίγα χρόνια αργότερα ήταν έτοιμος να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του τμήματος πληροφορικής του Στάνφορντ, σχεδίαζε να πάρει μια μακροχρόνια άδεια.

Παρόλα αυτά, ο Ντέιβιντ Κερκ, που ήταν επικεφαλής του ερευνητικού εργαστηρίου εκείνη την εποχή, και ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, θεώρησαν ότι μια πιο μόνιμη θέση στο ερευνητικό εργαστήριο ήταν καλύτερη ιδέα. Ο Ντάλυ είπε στο TechCrunch ότι οι δύο τους άσκησαν «έντονη πίεση» για να τον πείσουν να ενταχθεί στο ερευνητικό εργαστήριο της Nvidia και τελικά τον έπεισαν.

Όταν ο Ντάλυ ανέλαβε το εργαστήριο το 2009, η επέκταση ήταν η πρώτη και κύρια προτεραιότητα. Οι ερευνητές άρχισαν αμέσως να εργάζονται σε τομείς εκτός του ray tracing, όπως ο σχεδιασμός κυκλωμάτων και το VLSI, ή η πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωση, μια διαδικασία που συνδυάζει εκατομμύρια τρανζίστορ σε ένα μόνο τσιπ.

Το ερευνητικό εργαστήριο δεν έχει σταματήσει να επεκτείνεται από τότε.