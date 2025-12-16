Η OpenAI κυκλοφορεί μια ενημέρωση για το ChatGPT που έχει ως στόχο να δημιουργεί καλύτερες, η τελευταία κίνηση της εταιρείας για να ενισχύσει το κορυφαίο chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης εν μέσω του έντονου ανταγωνισμού από την Google.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η νέα έκδοση του ChatGPT Images, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί και να επεξεργάζεται εικόνες με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς και να παράγει εικόνες έως και τέσσερις φορές πιο γρήγορα από το προηγούμενο μοντέλο δημιουργίας εικόνων με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εταιρεία δημιουργεί επίσης μια νέα ενότητα στην εφαρμογή για κινητά και στον ιστότοπο του ChatGPT, η οποία προορίζεται για τη δημιουργία εικόνων από τους χρήστες, αντί να γίνεται αυτό μόνο μέσω αλληλεπίδρασης με το chatbot.

Η OpenAI προσπαθεί όλο και περισσότερο να τοποθετήσει το ChatGPT ως μια εφαρμογή για τα πάντα, η οποία προσφέρει μηχανή αναζήτησης, βοηθό φωνής και δημιουργό εικόνων και βίντεο.

Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από εταιρείες όπως η Google, η οποία πρόσφατα παρουσίασε ένα ισχυρό νέο μοντέλο AI με την ονομασία Gemini 3 και προσφέρει επίσης έναν δημοφιλή δημιουργό εικόνων με την ονομασία Nano Banana.