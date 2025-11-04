Η Apple προχώρησε σε πλήρη ανασχεδιασμό της διαδικτυακής έκδοσης του App Store, καθιστώντας την επιτέλους λειτουργική για όσους δεν χρησιμοποιούν συσκευές της εταιρείας.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, μέχρι την ενημέρωση αυτή, οι χρήστες μπορούσαν να βλέπουν μεμονωμένες σελίδες εφαρμογών στο διαδίκτυο — συνήθως μέσω μηχανών αναζήτησης — αλλά δεν υπήρχε τρόπος περιήγησης εντός του ίδιου του App Store.

Σε MacBook, η προσπάθεια πρόσβασης σε μια σελίδα εφαρμογής του iOS μέσω browser ενεργοποιούσε αυτόματα την εγγενή εφαρμογή του App Store. Όμως σε υπολογιστές εκτός Apple, αυτό οδηγούσε σε αδιέξοδο.

Το νέο περιβάλλον δίνει πλέον τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγούνται στις εφαρμογές ανά κατηγορία και ανά πλατφόρμα — υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες για iPhone, iPad, Apple Watch και άλλες συσκευές. Αν και προς το παρόν δεν είναι δυνατή η λήψη εφαρμογών απευθείας από τον ιστό, δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να προστεθεί μελλοντικά.

Βέβαια, το κοινό που αναζητεί πληροφορίες για εφαρμογές iOS από μια συσκευή της Microsoft, για παράδειγμα, παραμένει μάλλον περιορισμένο — ωστόσο η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να φανεί χρήσιμη σε προγραμματιστές ή ερευνητές που εργάζονται ταυτόχρονα σε προϊόντα των οικοσυστημάτων iOS και Android.

Ο ανασχεδιασμός αυτός σηματοδοτεί επίσης τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Apple να παρουσιάσει ένα πιο «ανοιχτό» οικοσύστημα.

Εδώ και χρόνια, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο κατηγορούν την εταιρεία για μονοπωλιακές πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό — κάθε βήμα της προς μεγαλύτερη πρόσβαση εκτός του κλειστού της περιβάλλοντος αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων νομικών διαμαχών.