Ν. Κορέα: Διαρροή προσωπικών στοιχείων 34 εκατ. πελατών από την πλατφόρμα ηλ. εμπορίου Coupang

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang της Ν. Κορέας ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι τα προσωπικά στοιχεία σχεδόν 34 εκατομμυρίων πελατών της είχαν διαρρεύσει σε μια παραβίαση δεδομένων που διήρκεσε περισσότερο από πέντε μήνες.

Η εταιρεία δήλωσε ότι εντόπισε για πρώτη φορά την παράνομη έκθεση 4.500 λογαριασμών χρηστών στις 18 Νοεμβρίου, αλλά μια επακόλουθη έρευνα αποκάλυψε ότι η παραβίαση είχε στην πραγματικότητα θέσει σε κίνδυνο περίπου 33,7 εκατομμύρια λογαριασμούς πελατών στη Νότια Κορέα.

Η παραβίαση αφορά τα ονόματα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις αποστολής και ορισμένα ιστορικά παραγγελιών των πελατών, σύμφωνα με την Coupang. Πιο ευαίσθητα δεδομένα, όπως πληροφορίες πληρωμής, αριθμοί πιστωτικών καρτών και διαπιστευτήρια σύνδεσης, δεν παραβιάστηκαν και παραμένουν ασφαλή, ανέφερε η εταιρεία.

Η Coupang δήλωσε ότι έχει αναφέρει το περιστατικό στην Κορεατική Υπηρεσία Ασφάλειας Διαδικτύου (KISA), στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (PIPC) και στην Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία.

Η Coupang, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της Νότιας Κορέας, προσφέρει επίσης μια υπηρεσία γρήγορου εμπορίου που ονομάζεται «Rocket Delivery» στη χώρα και λειτουργεί επίσης την αγορά της στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν. Ένας εκπρόσωπος της Coupang δήλωσε στο TechCrunch ότι η έρευνα δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα δεδομένα των καταναλωτών από την Coupang Taiwan ή την Rocket Now επηρεάστηκαν από την παραβίαση δεδομένων.

«Σύμφωνα με την έρευνα μέχρι στιγμής, πιστεύεται ότι η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ξεκίνησε στις 24 Ιουνίου 2025, μέσω διακομιστών στο εξωτερικό», δήλωσε η εταιρεία. «Η Coupang μπλόκαρε τη διαδρομή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ενίσχυσε την εσωτερική παρακολούθηση και προσέλαβε εμπειρογνώμονες από μια κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία ασφάλειας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει εντοπίσει τουλάχιστον έναν ύποπτο, έναν πρώην Κινέζο υπάλληλο της Coupang που βρίσκεται τώρα στο εξωτερικό, μετά την έναρξη έρευνας σε συνέχεια καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 18 Νοεμβρίου.