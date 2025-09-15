Μπρετ Τέιλορ: Βρισκόμαστε σε μια «φούσκα» Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Μπρετ Τέιλορ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της OpenAI και Διευθύνων Σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας Sierra που ασχολείται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Verge αν συμφωνεί με τη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ότι «κάποιος θα χάσει ένα τεράστιο ποσό χρημάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Σύμφωνα με το Techcrunch, ο Τέιλορ συμμερίστηκε την άποψη του Άλτμαν, υποδηλώνοντας ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια φούσκα Τεχνητής Νοημοσύνης — αλλά, όπως και ο Άλτμαν, δεν φάνηκε να ανησυχεί ιδιαίτερα για αυτό.

«Πιστεύω ότι είναι αλήθεια ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μεταμορφώσει την οικονομία και ότι, όπως και το διαδίκτυο, θα δημιουργήσει τεράστια οικονομική αξία στο μέλλον», δήλωσε ο Τέιλορ. «Πιστεύω επίσης ότι βρισκόμαστε σε μια φούσκα και ότι πολλοί άνθρωποι θα χάσουν πολλά χρήματα. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι απολύτως αληθινά ταυτόχρονα και ότι υπάρχουν πολλά ιστορικά προηγούμενα που αποδεικνύουν ότι και τα δύο αυτά πράγματα είναι αληθινά ταυτόχρονα».

Συγκεκριμένα, ο Τέιλορ συνέκρινε το σημερινό τοπίο της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη φούσκα των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του '90. Ενώ πολλές εταιρείες απέτυχαν όταν έσκασε η φούσκα, υποστήριξε ότι «όλοι οι άνθρωποι το 1999 είχαν κατά κάποιο τρόπο δίκιο».