Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε αναζήτηση «καυσίμων» που θα δώσουν ανοδική κίνηση

Δεν άλλαξαν και πολλά στο ταμπλό στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, η πλάγια κίνηση της αγοράς συνεχίστηκε ενώ οι επικείμενες αναδιαρθρώσεις του MSCI ενεργοποίησαν επιλεκτικό ενδιαφέρον και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το σκηνικό δεν άλλαξε παρά την επικαιροποίηση των οικονομικών δεδομένων για την εξέλιξη της χρήσης του 2025.

Η πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων του 9μήνου μπορεί να μην απογοήτευσε αλλά ούτε ανανέωσε τις προσδοκίες της αγοράς. Σε γενικές γραμμές τα μεγέθη ακολουθούν τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών ωστόσο δεν υπήρξε η δυνατή έκπληξη που να αλλάξει το κλίμα και να δημιουργήσει αντανακλαστικές διακυμάνσεις στο υπόλοιπο ταμπλό.

Μέχρι τώρα έχουν δημοσιεύσει 15 εταιρίες και η εικόνα δείχνει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 8%, αύξηση των λειτουργικών κερδών 4,6% και οριακή μείωση στα καθαρά κέρδη κατά 1%. Αν και το σύνολο των εισηγμένων δείχνει να κινείται πολύ κοντά στις περυσινές ιστορικά υψηλές επιδόσεις με τα ισχυρά μερίσματα των 5 δισ. ευρώ αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον η κεφαλαιοποίηση έχει αυξηθεί κατά 33% δημιουργώντας άλλες απαιτήσεις ρυθμών μεγέθυνσης, ειδικά σε ότι αφορά την τελική γραμμή.

Επομένως, η στάση της αγοράς εκφράστηκε περισσότερο στη «πώληση των προεξοφλημένων νέων» δίνοντας και ένα μήνυμα για όσες εταιρίες έπονται ως το τέλος του μήνα.

Πέρα από τις αναδιαρθρώσεις των δεικτών στις ειδήσεις που ξεχώρισαν την εβδομάδα που πέρασε ήταν το έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας με στόχο την ανάδειξη της χώρας σε κεντρικό ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ρόλο - κλειδί στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας στα πλαίσια της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια.

Η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μέσω και της προσέλκυσης επενδύσεων και την δημιουργία υποδομών βάσης αγγίζει και το χρηματιστηριακό περιβάλλον με την εμπλοκή εταιριών σημαντικού ειδικού βάρους στην αλυσίδα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, οι οποίες σταδιακά ενισχύουν τη θέση τους στον κλάδο, αυξάνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον και αναδιαμορφώνοντας ενδεχομένως και τον χάρτη των στρατηγικών τοποθετήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Η ευκαιρία ανάπτυξης με άξονα την ενέργεια έχει σοβαρό μακροπρόθεσμο αποτύπωμα καθώς δεν αφορά μόνο την κάλυψη των άμεσων ενεργειακών αναγκών, αλλά διαμορφώνει νέα δεδομένα στη βιομηχανική παραγωγή, τις υποδομές, τις εμπορικές ροές και την εθνική στρατηγική αξία της χώρας.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης αν και δεν πλήρωσε νεότερο χαμηλό έδειξε αδυναμία να υπερασπιστεί το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων υποχωρώντας προς την περιοχή των 1.950 μονάδων. Το εν λόγω επίπεδο αποτελεί το προηγούμενο επίπεδο στήριξης και ως εκ τούτου η δεύτερη προσέγγιση του Γενικού Δείκτη ανεβάζει το βαθμό εγρήγορσης καθώς η διάσπαση θα σημάνει και τη λήξη της συσσώρευσης από τα μέσα Οκτωβρίου. Κινητοί μέσοι και MACD παραμένουν σε θέση πώλησης ενώ οι ταλαντωτές διατηρούν απόσταση από τις υποτιμημένες ζώνες τιμών.

Συμπερασματικά, η διαγραμματική εικόνα δεν βγάζει αισιοδοξία ενώ η πλάγια κίνηση με τα διαδοχικά ζιγκ ζαγκ υποδηλώνει ταλαιπωρία. Η συρρίκνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας σε πτωτική συνεδρίαση ενδεχομένως να αλλάξει τα δεδομένα υποδηλώνοντας την εκτόνωση της προσφοράς ωστόσο προς ώρας οι πωλητές έχουν το βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα της τάσης.