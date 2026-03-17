Meta: Υπέγραψε συμφωνία ύψους 27 δισ. δολαρίων με τη Nebius

Η Nebius Group με έδρα το Άμστερνταμ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη σύναψη πενταετούς συμβολαίου με τον κολοσσό των social media, Meta Platforms, για την παροχή υπολογιστικής ισχύος AI ύψους 12 δισ. δολαρίων έως το 2027.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Η συμφωνία περιλαμβάνει μια ρήτρα επιπλέον επέκτασης που εκτοξεύει τη δυνητική αξία του deal στα 27 δισ. δολάρια. Συγκεκριμένα, η Meta δεσμεύεται να απορροφήσει πρόσθετη χωρητικότητα αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον αυτή δεν διατεθεί σε άλλους πελάτες της Nebius εντός της επόμενης πενταετίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας αρχικής συνεργασίας 3 δισ. δολαρίων τον περασμένο Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας την εξάρτηση των Big Tech από εξειδικευμένους παρόχους υποδομών.

Η είδηση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ηχηρή επένδυση της Nvidia, η οποία κατέβαλε 2 δισ. δολάρια για την απόκτηση μεριδίου 8,3% στη Nebius. Η στενή αυτή σχέση εξασφαλίζει στη Nebius προνομιακή πρόσβαση στα δυσεύρετα τσιπ της Nvidia, καθιστώντας την έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στη νέα κατηγορία των "neocloud" παρόχων.

«Η συμφωνία με τη Meta επιταχύνει τη δημιουργία και την ανάπτυξη της βασικής μας δραστηριότητας στο AI cloud», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nebius, Arkady Volozh.

Η αγορά της TN οδηγεί τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς σε ένα κυνήγι εξεύρεσης έτοιμων υποδομών. Μετά τη Microsoft, η οποία τον περασμένο Σεπτέμβριο υπέγραψε συμφωνία 17,4 δισ. δολαρίων με τη Nebius, η Meta σπεύδει να θωρακίσει την πρόσβασή της σε επεξεργαστική ισχύ και ηλεκτρική ενέργεια, στοιχεία που αποτελούν πλέον το «νόμισμα» της νέας ψηφιακής εποχής.